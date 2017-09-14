Kuzey Kore’li bir devlet kuruluşu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına ve son nükleer testlere ilişkin yaptırımlara karşı akıl almaz tehditlere devam etti.

Başkent Pyongyang'ın kuzey ülkeleriyle ilişkilerini ve yurt dışı propagandasını yürüten Kore Asya-Pasifik Barış Komitesi, BM Güvenlik Konseyi'ndeki ülkelerin kötülüklere aracılık yaptığını ve rüşvet olaylarına karıştığını dile getirdi. Yaptığı açıklamada oldukça sert bir dil kullanan komite, Güvelik Konseyi’nin dağıtılması gerektiğini söylüyor:

"Takım adalardan 4’ü (Japonya kastediliyor) Juche’nin nükleer bombası ile denize batırılmalıdır. Japonya'nın artık orada bulunması gerekmiyor.” Juche, mevcut lider Kim Jong-un'un dedesi olan devlet kurucusu Kim Il-sung’un, Marksizmle aşırı yalnız milliyetçiliği harmanlayan ideolojisidir.

Kuzey Kore’nin 3 Eylül’de gerçekleştirdiği nükleer denemeden sonra bölgedeki gerginlik gierek artıyor. 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin taslak halinde sunduğu bir kararı geçtiğimiz pazartesi yürürlülüğe koydu. Karara göre Kuzey Kore'nin kömür ve tekstil ihracatı yasaklandı ve yakıt tüketimini sınırlandı. Açıklamaların hedefinde bu sebeple ABD’de vardı:

"ABD anakarasını küllere ve karanlığa indirebiliriz. Bugüne kadar hazırlanmış tüm misilleme araçlarının harekete geçirilmesiyle karşı çıkmaya hazırız.”

Ayrıca Kuzey Kore Japonya'yı "Amerika halkının aleyhinde dansa kalkıyor" şeklinde suçladı ve samimi bir özür dilemediği takdirde asla affedilemeyeceğini dile getirdi. Açıklamaların devamında baş düşmanı Güney Kore’ye ABD’nin “hain köpeği” atfında bulunuluyor.

Japonya, Kuzey'in ifadesini sertçe eleştirdi:

Japonya Başbakan Yardımcısı Yoshihide Suga "Bu açıklamalar son derece kışkırtıcı ve vahşice. Ja, Perşembe günü düzenlediği düzenli bir basın toplantısında, bölgesel gerginliği belirgin biçimde artıran şeyler kesinlikle kabul edilemez bir şey.” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ABD'yi nükleer füze ile tehdit etmesine hiçbir zaman izin verilmeyeceğini söylemişti ve Çin'den izole edilmiş komşusunun kontrolünü ele geçirmesini istemişti. Çin, soruna uluslararası bir cevap da vermeyi tercih etti. Kuzey Kore, Güney Kore'de 28.500 askeri bulunan ABD’yi, sürekli tehdit olarak gördüğünü belirtiyor.

Birleşik Devletler ve Güney Kore teknik olarak hala Kuzey Kore ile savaş halinde. Çünkü 1950-53 arasında yaşanan Kore'deki çatışmalar bir barış anlaşmasıyla değil, ateşkesle sona ermişti.