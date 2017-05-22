Kuzey Kore Doğruladı: Balistik Füze Denemesi Yapılmış!

Kuzey Kore, tüm uyarılara rağmen nükleer silahlar ağırlıklı gövde gösterilerine devam ediyor.

Son aylarda nükleer ağırlıklı silah üretimi ve bu silahların testleri konusunda vites arttıran Kuzey Kore, başta Amerika olmak üzere neredeyse tüm dünyanın uyarılarına rağmen faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Ülkeden yapılan son açıklamaya göre dün, Kuzey Kore orta menzilli yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirmiş durumda.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı olan KCNA'nın yer verdiği haberede, ülkenin lideri Kim Jong-Un'un denetlemesinde Pukguksong-2 füzesinin fırlatılışı ve konuşlandırılması yapılmış. Bu füze denemesi konusunda Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaparak, Kuzey Kore'nin Pukchang bölgesi yakınlarında "tanımlanamayan" bir füzenin fırlatıldığı belirtilmişti. Açıklamaya göre Japon Denizi'ne doğru 500 kilometre ilerleyen füzenin, ABD'nin de haberdar olduğu Kuzey Kore'nin yeni balistik füzesi olduğu söylenmişti.

Şimdi ise KCNA tarafından yapılan resmi açıklama, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamayı da doğrulamakta. KCNA, söz konusu füze denemesinin, teknik endeksleri doğrulamak üzere tasarlanan silah sisteminin, askeri birimlere konuşlandırılmadan önce çeşitli savaş koşulları altındaki uyumunun incelenme amaçlı yapıldığını ifade etmekte.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından "sorumsuzca" olarak değerlendirilen bu deneme konusunda ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) toplanması talebinde bulunmuştu. 23 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin nükleer programını görüşmek için toplanacak olan BMGK'nin ardından 26 Mayıs'ta İtalya'da düzenlenecek G7 Zirvesi'nde de ABD, Kuzey Kore ile ilgili meseleleri gündeme getirmeye hazırlanıyor.