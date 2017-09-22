Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump’ın BM Genel Kurulu’nda söylediği ‘gerekirse Kuzey Kore’yi yok ederiz’ sözlerinin bedelinin fazlasıyla ödetileceğini söyledi.

Devlet televizyonuna çıkıp dünyada eşi benzeri görülmemiş bir açıklama yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ‘akıl hastası’ olduğunu iddia ettiği ABD Başkanı Trump’ın kendisini bu söyledikleriyle korkutamayacağını belirterek şunları söyledi: "Trump'ın sözleri beni korkutmak ya da durdurmak yerine, seçtiğim yolun doğru yol olduğuna beni ikna etti. Bu benim son ana kadar izleyeceğim yol olacak."

New York’ta devam eden BM Genel Kurulu’na katılan Trump, yeni kararname ile Kuzey Kore’nin "insanlığın tanık olduğu en ölümcül silahları geliştirme çabalarına gelir sağlayan tüm kaynakları" kesmeyi amaçladığını belirtmiş, gerekirse de Kuzey Kore’yi yok edebileceklerini söylemişti. Kendisinin yaptığı "ABD'nin büyük bir gücü ve sabrı var ama kendisini ve müttefiklerini savunmaya zorlanırsa Kuzey Kore'yi yok etmekten başka çaremiz kalmaz. ABD buna hazır, istekli ve bu kabiliyeti var, ancak umarım buna gerek kalmayacak" sözlerinin ardından ilk yanıt Kuzey Kore’nin Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'dan gelmiş, Trump’ın açıklamalarını ‘köpek havlamasına’ benzetmişti.

Kuzey Kore, nükleer silah programı sebebiyle uluslararası platformda ağır yaptırımlara maruz kalmış, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de tekstil ürünleri ithalatı ve petrol kısıtlamaları dahil olmak üzere alınan ambargo kararını oy birliğiyle kabul etmişti. Bu yaptırımların yalnızca bir tek ülkeyi, yani Kuzey Kore’yi hedef aldığını belirten ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore'nin uluslararası finansal sistemleri nükleer silah ve füze programlarını finanse etmek için istismar etmesine uzun süredir izin veriliyor" şeklinde konuştu.