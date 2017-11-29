Kuzey Kore, Menzili ABD Sınırlarına Yetişen Füze Test Etti!

Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerilimi tırmandıracak adım gene Kuzey Kore tarafından atıldı. Bugün erken saatlerde ABD’nin kıta sahanlığına kadar uzanan balistik füze testi yapıldığı bildiriliyor.

Bundan 2 ay önce Kuzey Kore, ICBM adı verilen füzesini test etmiş ve incelemelere göre bu füze Japonya’da bir depreme neden olmuştu. Coğrafi komşularının çoğu ABD’nin müttefiki olunca Kuzey Kore’nin bu girişimi kınandı. Analistler, bu sabah gerçekleştirilen füze testinin ABD’nin Alaska bölgesine çok yaklaşabileceğini bildirdiler.

Füzenin toplam menzili ise fizikçi David Wright’a göre tam 13.000 kilometre. Yani ABD’nin herhangi bir bölgesine -başkenti Washington dahil- ulaşabilecek menzile sahip.

Kuzey Kore’nin bu yıl başlarında tamamladığı ve ICBM füzelerine eklenen yanıcı kombinasyon, füzelerin boyutunun küçülmesine, dolayısı ile daha uzak mesafeler kat etmelerine olanak tanıyor. Diğer yandan bu füzelerin tesirinde hiçbir değişim yaşanmıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah gerçekleştirilen testin ardından ABD’nin “bununla ilgileneceğini” bildirdi. Fakat neler olabileceğine dair net bir ayrıntı vermedi. Savunma Sekreteri James Mattis, test işleminin beklediklerinden daha tehlikeli gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Özellikle Temmuz ayındaki ICBM testinden sonra dünya kamuoyu, Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze teknolojileri üzerine ciddi ilerle kaydettiğini anladı. Zaten Kuzey Kore diktatöryasının da amacı tam olarak buydu. ABD olayın ardından sert açıklamalar yapsa, Trump “Sizi haritadan sileriz” dese de iki ülkeyi uluslararası hukuk sistemleri tutuyor.

Anlaşılan o ki Kuzey Kore de en az ABD kadar gelişmiş füze teknolojilerine sahip. Bu zamana kadar spekülasyonlarla süren askeri çalışmaları yapılan testlerle ayyuka çıkmış gibi görünüyor.

Olası bir savaş durumunda iki ülkenin de askerleri ve üsleri harekete geçirilmeden, füzelerle karşılık verilebileceği düşünülebilir. Diğer yandan Güney Kore, Japonya, Avustralya, Çin ve diğer birçok Asya ülkesi, Kuzey Kore’ye karşı ABD’nin safında bulunuyor. Ayrıca ABD’nin, müttefik ülkelerde ve deniz sahalarında, askeri üsleri, füze rampaları ve gemileri bulunuyor.

Bu tabloya tekrar bakacak olursak Kuzey Kore’nin kendi kuyusunu kazdığını söylemek zor değil. Zira devam eden ve gittikçe tehlikeli bir hal almaya başlayan füze testleri gerçekten birilerine zarar verirse, Kuzey Kore bir daha gün yüzü görmeyebilir.