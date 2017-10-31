Japon medyasının açıklamalarına göre Kuzey Kore'de nükleer bomba fırlatma tesisi altında göçük meydana geldi.

Japon medyasından çıkan bir haber Kuzey Kore’nin yaptığı testlerle kendisini de yaktığını gösteriyor. Japonya’nın Asahi TV isimli kanalında yapılan bir haberde Kuzey Kore'deki nükleer deneme alanında bir tünelin çökmesi sonucu 200 Kuzey Koreli inşaat işçisinin öldüğü belirtildi.

Nükleer test alanının altında yer alan tünellerden birinin çökmesi sonucu 100 kişinin sıkıştığını belirten Japon medyası, bu 100 kişiyi kurtarmaya çalışan diğer ekibin de enkaz altında kalması sonucu 200 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayıncı kuruluş çöküşün 10 Eylül’de gerçekleştiğini, çöküşün olduğu sırada monitörlerinde çöküşten kaynaklı sismik şoklar gözlemlediklerini belirtti.

Ülkenin en güçlü nükleer bomba testi 3 Eylül’de bu noktada yapılmış ve bunun ardından, bölgenin yakınlarındaki bir dizi titreme ve heyelan risklerinin dengeyi bozduğu açıklanmıştı. Bu olay, Punggye-ri nükleer santralinin, nükleer silahları test etmek için daha fazla kullanılamayacağı anlamına geliyor. Kuzey Kore, roketlerini bu santral üzerinden fırlatıyordu.

Son nükleer test sırasında 6.3 şiddetinde bir deprem yaşayan Kuzey Kore, bu olayın ardından aynı bölge üzerinde üç deprem daha yaşadı.

Son dönemde Amerika ile Kuzey Kore arasında çok ciddi gerginlikler var. Elindeki nükleer silahlarla bütün dünyaya meydan okuyan Kuzey Kore’nin saldırı durumu dünyayı olası bir 3. Dünya Savaşı’na itebilir.