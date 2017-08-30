Kuzey Kore’nin Füzesinden Sonra Sahalin, Haritadan Silindi

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore’nin Japonya’nın üzerinden geçecek şekilde fırlattığı füzenin ardından Rusya’nın Pasifik Okyanusu’ndaki Sahalin adası, Yandex’in haritasından kayboldu.

Kuzey Kore’nin ‘manyakça’ hareketleri, arama motorlarının da kimyasını bozmuş gibi. Birkaç gün önce Rusya’nın Pasifik Okyanusu’ndaki Sahalin adasının yakınlarındaki Japonlara ait Hokkaido adasının üzerinden geçen füzenin ardından Yandex’in haritalarında garip bir hata çıktı. Tam da bu füzenin gönderilmesinin ardından Sahalin adası, Yandex’in haritasından kayboldu.

Yandex yetkilileri olayın teknik bir hatadan kaynaklandığını, adanın en kısa sürede haritada tekrar yer alacağının sözünü verdiler. Yandex’in basın departmanından Dmitriy Gorçakov ise söz konusu bu kaybın haritaya gönderdikleri bir güncellemenin ardından gerçekleştiğini, sorunun farkında olduklarını ve Sahalin’in en kısa sürede yerinde olacağını belirtti.

Adanın tam da füzenin fırlatılmasının ardından haritadan silinmesi olayı, ülkenin sosyal medya ağlarında da kendisine geniş yer buldu. Bazı kimseler, sanki Yandex’in geleceği görerek böyle bir hatanın oluştuğunu belirttiler. Zira Kuzey Kore’nin sebep olacağı olası bir 3. dünya savaşının sonucunda Yandex’teki hatanın gerçekleşmemesi için hiçbir sebebin olmadığı söylendi.