North Carolina State Üniversitesi'ndeki bilim insanları, uydu görüntüleri ve sosyal medya ağlarından gelen verileri kaynaştırabilecek hesaplamalı bir model geliştirdiler.

Yapılan araştırmalar sonucunda sosyal medya mesajlarını ve uydu görüntülerini bağdaştırabilecek bir yapay zeka oluşturuldu. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı'nın Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen araştırma neticesinde, geliştirilen sistemin nükleer silahsızlanma anlaşmalarının gelecekteki ihlallerini tespit etmek için kullanılabileceği belirtildi.

North Carolina State Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, uydu görüntülerinde ve coğrafi etiketli tweet'lerde bir olayın olup olmadığını doğrulayabilecek bir algoritma geliştirmeyi hedefledi. Süreç, uydu görüntülerinin veya sosyal medya gönderilerinin içeriğini belirlemek için matematiksel denklemler kullanılmasıyla başladı. Elde edilen veriler, belirli bir olayı tasvir edip etmediklerini belirlemek için modellerden geçirilir. Bu soruya cevap verildikten sonra ise verilerin birbirini destekleyip desteklemediğine karar verebilirler.

Bilim insanları, özellikle sosyal medya yayınları söz konusu olduğunda, birkaç farklı türde veri olabileceği gerçeğine dayanarak modeli düzeltmeye özellikle özen gösterdiler. Veri türlerinin ise belirli teknoloji türlerinin fotoğrafları ve sesle yakalanan konuşmalar olabileceği belirtildi. Değerlendirilecek verilerden bazılarının, Geiger sayacı okumaları veya uydu görüntüleri gibi geleneksel veriler olabileceği ancak genellikle sosyal medya verilerinin daha fazla dikkate alınacağı belirtildi.

Araştırmacılar geliştirdikleri modellerini, Colorado'da meydana gelen 2013 selinden elde ettikleri verileri kullanarak test ettiler. Daha sonrasında ise geliştirilen yazılımı, Batı'daki nükleer tesisleri değerlendirmek için ve Kuzey Kore gibi daha ​​yalıtılmış toplumlarda benzer tesislerin var olup olmadığını belirlemek için kullanmayı umuyorlar. Yazılımın amacının, nükleer ortamlar hakkında bilgi aktarmak için sistematik metodolojiler geliştirmek olduğu belirtildi.