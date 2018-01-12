Kuzey Kore'nin Sınır Dışı Ettiği Fotoğrafçıdan Kareler!

Dünyanın en ücra köşesi olmak için medeniyetle aranıza fiziki olarak uzun mesafeler koymanıza gerek yok. Halkınızı kapatın, yaşamı sınırlayın, düşündüğünüz tek şey zulüm olsun yeter. Uzun yıllardır Jong-Un diktasında yaşayan Kuzey Kore’den gelen bu fotoğraflar, sizi derin düşüncelere itecek.

2017 yılını geride bıraktık. Fakat yıl boyu küresel çapta çıkması muhtemel olan nükleer bir savaş tartışma konusu oldu. Yaptığı tehditkar konuşmalar ve devlet kanalından dünya kamuoyuna sunduğu açıklamalarla Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Trump’u ve ABD’yi gözüne kestirdi. Nükleer füze testleri yaptı, kendisini fiziki olarak yakın olan bütün ülkeleri korkutmayı başardı.

Bir diğer çılgın lider Trump, hala şok edici ve ayrımcı açıklamalarıyla Afrika ülkelerini ve Haiti gibi ülkeleri “lağım çukuruna” benzetirken, nasıl düşüncesiz bir lider olunacağı hakkında örnek teşkil ediyor. Kim Jong-Un’un nükleer savaş tehditlerine aynı dozda cevaplar veriyor, hatta bazen bel altı vuruyor.

Kuzey Kore düzelir mi bilinmez, ancak halkının sefalet içinde, korkunç bir diktatörün kontrolü altında yaşadığı gerçek. Ülkede fotoğraf çekmenin yasak olduğu alanlarda sürekli uyarı aldığı için ömür boyu sınır dışı edilen bir fotoğrafçının çektiği bu kareler, fazlasıyla tartışma yaratır.

Askerlerin arasında bir kadın:

Umarız bu kötü bir oyundur ve sen sadece eğleniyorsundur çocuk:

Mısır, ülkenin en önemli besin kaynaklarından. Evet, onlar da çocuk:

Soğuk hava koşullarında iflas eden motorlu araçlar:

Doğal kaynak kıtlığı yaşanıyor:

Tükenmek üzere olan bir pirinç tarlası:

Çürüyüp, yeniden bakımı yapılan apartmanlardan birisi ve işçiler:

Geçimini sağlamaya çalışan bir anne ve çocukları:

Parkta yaşayan bir başka aile:

Tulumbayla, yer altından arıtılmadan gelen suyun kullanıldığı bir banyo:

Bir yunus gösterisini izleyen ordu mensupları ve siviller:

Rozetinden anlaşılacağı üzere uyuyan bir devlet yetkilisi:

Yenilebilir yabani otları toplayan bir vatandaş:

Sigara içen askerler:

Asker olmamasını ümit ettiğimiz emekçi bir genç:

Sanki fotoğrafçıya "çekme" demek için kendini çok zorlayan bir asker:

Taşıma suyu kaynağından evlerine taşıyan çocuklar:

Büyük ihtimalle bir zabıta görevlisi, sokakların boşluğundan sıkılmış olacak:

O boş sokaklar ve caddelerden birisi ve çocuklar:

Bilişim teknolojileri konusunda ülkede gelinen nokta:

Sadece doğal kaynaklar değil, elektrik enerjisi de sıkıntılı:

Son olarak yüzünde başka kimsede göremediğiniz gülümsemesiyle Kim Jong-Un: