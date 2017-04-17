Kuzey Kore'nin Silahları Aslında Sahte mi?

Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik her gün artıyor ancak Kuzey Kore'nin askeri gücü hakkı hakkında bugün itibariyle BBC tarafından yayınlanan görüntüler sayısız şüpheye neden oldu.

Kuzey Kore ve sahip olduğu iddia edilen nükleer bombalar ile ilgili son zamanlarda çok fazla tartışma yaşandı. Bugün, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da, kurucu Kim Il-Sung'un doğumunun 105. yıl dönümünde bir füze gösterisi gerçekleşti. Fakat füzelerin gerçek olup olmadığına dair bir dizi spekülasyon mevcut.

Geçit töreni sırasında BBC tarafından çekilen ve CNN'e servis edilen görüntüler son derece garip. BBC'nin görüntülerindeki özel füzeye dikkat edin. Açısı ve mimarisi neden bu kadar tuhaf? BBC'nin Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik üzerine yaptığı özel yayın, Kuzey Kore'nin böyle bir çatışmaya karışmaya hiç de hazırlıklı olmadığını gösteriyor. Yani Kuzey Kore'nin tehditleri biraz boş gibi gibi. Sosyal medyada, füzelerin sadece gösteri amaçlı kullanan “sahte silahlar” olduğu dedikoduları iyiden iyiye arttı. Hatta bugün itibariyle ABD ve Güney Kore savunma yetkilileri, Kuzey Kore tarafından füze denemelerinin başarısız olduğunu iddia ettiler.



