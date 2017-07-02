Kuzey Kore'nin Yeni Melez Telefonu Jindallae 3 Çıktı!

Kopyalama üstadı Kuzey Kore, yeni iOS-Android karışımı melez akıllı telefonunu piyasaya sürüyor.

Kuzey Kore’li bilişim teknolojileri şirketi Mangyngdae, yeni akıllı telefonunu piyasaya çıkardı. Telefon iPhone ve Samsung karışımı bir hibrid model. Jindallae 3 adlı telefon adını Kore’de yetişen bir orman gülünden almış. Model devre tasarımından uygulamalarına ve dış tasarımına kadar ülkede üretilmiş.

Siyah ve beyaz renklerde üretilecek olan telefonun ön paneli oldukça geniş.

İşletim sistemi olarak büyük ihtimalle Kuzey Kore’ye özgün Linux tabanlı ‘Red Star’ın kullanıldığı düşünülüyor olmakla birlikte, Android’in farklı bir versiyonu da kullanılmış olabilir. Öyle ya da böyle işletim sistemi tasarımı iOS’ten büyük oranda etkilenmiş. Zira arama, resimler, ajanda ve müzik gibi uygulamaların sembolleri iOS’in simgeleriyle oldukça benzeşiyorlar.

Home tuşu olarak ‘oval’ şekilli tuş kullanılan telefonun ana ekran görünümü, Android’in standart versiyonuyla benzeşiyor.

Jindallae 3 Kuzey Kore’nin ilk akıllı telefonu değil. Daha önce 2013 yılında Arirang isimli bir başka akıllı telefon daha üretilmiş, fakat bu telefonun Çin’de hazırlanıp Kuzey Kore’de bir araya getirildiği düşünülmüştü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong’un da babası Kim Jong-il gibi Apple tutkunu olduğu biliniyor. Geçtiğimiz günlerde iPad isimli bir tabletin üretileceğini açıklayan Kuzey Kore’nin kayıtlara göre 2.5 milyon kullanıcısı bulunuyor.