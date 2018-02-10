Kuzey Kore, Olimpiyat Sporcularını 7/24 İzliyor!

Renkli görüntülerle başlayan 2018 Kış Olimpiyatları Güney ile Kuzey Kore'nin aynı bayrak altında yürümesinin yankılarıyla devam ediyor. Bununla birlikte oyunların görünmeyen bir yüzü de bulunuyor. Kuzey Kore, herhangi bir kaçma olayına karşın sporcularını 7/24 gözetim altında tutuyor. Elbette bu sadece bir iddia olarak bulunuyor.

Kuzey Kore karşıtı haberleriyle bilinen CNN'de yer alan habere göre Kuzey Kore, sporcularını izlemek için gönderdiği gözlemcilerle, onların kaçmasını engellemeye ve hata yapmamalarını sağlamaya çalışıyor. Zira Güney Kore ve batı kaynaklı birçok internet sitesi ve yayıncı Kuzey Kore'nin ülkeden kaçmaya çalışanlara ilişkin ağır yaptırımlar uyguladığını sistematik olarak servis ediyor.

Kuzey Kore ve Güney Kore'den gelen sporcular Cuma günü düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları açılış töreni boyunca beraber yürüdüler. Birleşik Kore bayrağı kalabalık tarafından büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı ve sporcuların kameralara birlikte el sallamaları barış rüzgarlarının esmesine neden oldu. Ancak Olimpiyat güvenliğinden sorumlu Güney Koreli polis memuru Lee Chul-sung, "Kuzey Kore'den gelen sporcular diğer sporculardan ayrılıyor" dedi.

Ayrıca 2006 yılında Kuzey Kore'den kaçan eski bir amigo kadın olan Han Seo-hee'ye göre 500 kişi olimpiyatlar için Kuzey Kore tarafından 3 farklı statüye ayrılarak gönderildi. Han Seo-hee bunların belirli bir kısmının parti üyesi olduğunu, bir kısmının idari üyeler olduğunu ve geriye kalanların da atletler ve güvenlik sorumluları olduğunu öne sürdü. Güvenlik sorumlularının sporcuları gözlemlediği ve Kuzey Kore için oluşması muhtemel olan herhangi bir utanç verici olayı engellemeye çalıştıkları iddia edildi. Böylelikle, eğer sporculardan birisi kaçmaya yeltenirse çok uzaklaşmadan ele geçirilebilecek.

Geleneksel olarak, atletler takım arkadaşlarıyla birlikte Olimpiyat köyündeki iki yataklı dairelerde kalırlar. Ancak Kuzey Kore için durum tam olarak böyle değil. Yine, Gangneung Olimpiyat köyünde kalan sporcular takım arkadaşlarıyla değil yetkililerle birlikte kalıyorlar. CNN, böylelikle sporcuların kontrol altında olduğunu öne sürüyor. CNN, bu sebepten dolayı kaçma gibi olayların mümkün olmayacağını vurguluyor.