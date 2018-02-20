ABD ve Kuzey Kore, Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları dolayısıyla sürdürdükleri 'sessiz' ortamı oyunların bitişiyle tekrar gürültülü bir hale getirebilir.

Geçtiğimiz haftalarda başlayan ve oldukça sessiz ve görece 'barış' dolu bir ortamda devam eden 2018 Kış Olimpiyatları, ABD ve Kuzey Kore arasında kalıcı bir diyalog sürecini devam ettirmeyecek gibi duruyor. Güney ve Kuzey Kore'nin oyunların açılışın aynı bayrak altında yürümesi birçok kişi tarafından heyecanla karşılanmış ve bundan sonrası için her şeyin farklı olacağı şeklinde yorumların yapılmasına neden olmuştu. Ancak hem Kuzey Kore'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı gövde gösterisi hem de Trump'un öngörülemez davranışları oyunların sonrasında nasıl bir havanın olacağını kestirmeyi zorlaştırıyor.

ABD Kuvvetleri Kore NK News'a Salı günü yaptığı açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin, Olimpiyatlar sırasında ortak askeri tatbikatlarını ertelemesine rağmen, oyunlar biter bitmez tatbikatların "planlandığı gibi" devam edeceğini açıkladı. Yetkililerin tatbikatların tam olarak ne zaman gerçekleşeceği noktasında net bir açıklama yapmazken Mart ve Nisan ayında bir güncelleme yapacaklarını duyurdu. ABD ve Güney Kore, genellikle her yıl üç büyük askeri tatbikat yapıyor ve hepsi Kuzey Kore ile savaşmaya odaklanıyor ve üçlü ilişkilerde büyük rahatsızlık verici olarak görülüyor.

Kuzey Kore cephesi bu tatbikatların Güney ile görüşmeler için iyi olmadığını belirtti; ancak ABD, Kore'nin her şeyden önce nükleer silahlarını geliştirmeyi bırakmasını istediğini ifade etti. Bununla birlikte Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin yaptıklarına karşılık geri adım atmayarak balistik füzelerini ve nükleer programlarını geliştirmeye devam ediyor.