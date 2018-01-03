Kuzey Kore ve Güney Kore Arasında İletişim Sağlandı

Kore Savaşı'ndan bu yana arası bozuk olan ve 2016 yılından sonra telefon görüşmeleri dahi yapmayan Kuzey Kore ve Güney Kore arasında, iletişim yeniden sağlandı.

Hafta başında ABD Başkanı Donalt Trump ile nükleer düğme tartışmasına giren Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, verdiği talimatla iki ülke arasındaki hattın tekrar aktif edildiği bildirildi. İletişimin sağlanma amacı ise bu yıl Güney Kore'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları gösterildi. İlk kez 5G teknolojisinin tam anlamıyla deneneceği G.Kore Kış Olimpiyatları, iki ülke sınırı yakınlarında bulunan Ganwon kentine bağlı Pyeongchang'de düzenlenecek.

İletişim hattının açılması, Kuzey Kore lideri Kim'in ABD'ye yönelik nükleer düğme açıklamasını yaptğı yeni yıl konuşmasında kullandığı ifadeler sonrası geldi. Kim, Güney Kore'ye yönelik ılımlı mesajlar vermiş ve diyalog yolunun açılması gerektiğini söylemişti. Kuzey tarafından yapılan konuya ilişkin açıklamada, ciddi ve inandırıcı bir iletişim sağlanacağı belirtildi.

İki ülke arasında iletişimin kopmasına neden olan ise Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri olarak gösterildi. Nükleer denemeler sonrası Güney Kore, Kaesong bölgesinde bulunan ve iki tarafın ortak malı olarak görülen sanayi bölgesindeki çalışmalarını sonlandırmıştı. Bunun üzerine açıklamalarda bulunan Kuzey Kore, durumu savaş ilanı olarak niteleyerek iletişimi kesmişti. O tarihten bu yana Güney Kore günde en az iki kere Kuzey'i aradı ancak bir cevap alamadı.

Güney Kore tarafından Kim'in açıklamalarına dair yapılan bildirimde iletişim hattının açılmasının büyük öneme sahip olduğu vurgulandı. G.Kore Salı günü yaptığı açıklamada iki ülke yetkililerinin 9 Ocak'ta bir araya gelmesi gerektiği söylendi. Kuzey Kore kanadından verilen cevap henüz bilinmiyor.