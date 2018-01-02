K. Kore Yeni Füze Tasarımlarını Sovyet Bilim İnsanları Yaptı

Amerika'nın büyük gazetelerinden Washington Post, Kuzey Kore'ye, yeni füze tasarımlarının 90'lı yıllarda Sovyet bilim insanları tarafından verildiğini öne sürdü.

Washington Post Sovyetler Birliği'nin çözülüşünden sonra Sovyet füze programlarında çalışan bilim insanlarının paraya ihtiyacı olduğunu yazdı. Makayev Roket Tasarım Büro'sunda görevli olan bilim insanlarının, ABD'li yatırımcılarla görüştüğü ancak bu görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca başka yollara başvurdukları iddia edildi. Post'a göre 1992 yılında yaklaşık olarak 60 bilim insanı ve ailesi danışman olarak çalışmak üzere Pyongyang'a uçmak üzereyken ABD, G.Kore ve Rusyalı yetkililer tarafından tutuklandı. Ancak bazı bilim insanlarının Kuzey Kore'ye ulaştığı düşünülüyor.

Bu iddiayı asıl düşündüren ise Kuzey Kore'nin eski Sovyet füzelerinin tasarımlarına benzeyen yeni füze programını başlatması oldu. Haziran 2016'da testten çıkartılan Hwasong-10 ve Ağustos 2016'da test edilen Pukguksong-1'in Sovyet R-27 Zyb ile aynı motor ve tasarıma sahip olduğu gözlerden kaçmadı.

Kuzey Kore, geçtiğimiz yıldan beridir oldukça başarılı testler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bunun sebebi olarak ise 90'lı yıllarda son teknoloji ürünü olan makine araçlarını elde etmeleri gösteriliyor. Union of Concerned Scientists'ten David Wright konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada P"lanları yaptıktan sonra elinize malzemeleri ve doğru türde aletleri alabiliyorsanız, gerçek bir dayanağınız var." ifadelerini kullandı. Diğer yandan bazı aletlerin Çin'de karaborsa üzerinden elde edilebileceği de söylenirken Wright, Kore'nin bunları kendilerinin de yapabileceğini belirtti.

Açıklamalarına devam eden Wright, Kuzey Kore'nin Sovyet tasarımlarını elde ettikten sonra yavaş yavaş bilgiyi ve materyalleri bulduğunu ve şimdi geçen zamanı telafi ettiğini kaydetti. Öte yandan David Wright, Birleşmiş Milletler tarafından Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların füze programının önüne geçemeyeceğini de sözlerine ekledi.