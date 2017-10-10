K. Kore G. Kore ve ABD'nin Savaş Planlarını Çalmış Olabilir

Güney Kore'nin üst düzey yetkililerinden Rhee Cheol-hee, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş planlarının Kuzey Kore'nin öncülük ettiği bir hack grubu tarafından çalınmış olduğunu düşündüklerini söyledi.

Güney Kore'nin Savunma Bakanlığı'nda görevli üst düzey yetkili Rhee Cheol-hee'nin yaptığı açıklamaya göre geçen senenin Eylül ayında, savunma bakanlığına yapılan bir siber saldırı sonucu Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir çok savaş planı ve istihbarat çalındı. Cheol-hee bunun sorumlusunun Kuzey Kore güdümlü bir "hack grubu" olduğunu düşündüklerini söyledi.

235 gigabyte'a yakın, askeri planlama, Güney Kore özel harekatının konumlandırmaları ve müttefik devletlerin askeri yetkililerine gönderdikleri verileri kapsayan bu çalınan verilerin ise geçen seneden bu yana sadece %80'inin tanımlanabildiği de eklenen bilgiler arasında. Yani çalınan verilerin %20'sinin ne olduğu hala tespit edilmeye çalışılıyor.

Kuzey Kore yetkilileri ise iddiayı reddetmelerine rağmen, geçen seneden bu yana hem hükümet yetkililerinin hem de ülkenin yöneticisi Kim Jong-Un'un tehditlerinin sayısının ve ciddiyetinin artmasıyla birlikte bize de çok akla yatkın bir iddia gibi görünüyor. Çünkü özellikle bu yıldan önce de tehditkar bir tavırda bulunan Kuzey Kore hükümeti, geçen seneden bu yana nükleer silah denemeleri gibi oldukça saldırgan bir tutum izlemeye başlamıştı. Sanki dünya savaşı iddiaları gün geçtikçe bir iddiadan gerçeğe dönüşmeye başlıyor gibi. Ne dersiniz?