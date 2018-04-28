Kuzey Koreliler ABD Yatırımlarını Ülkelerinde Görmek İstiyor

Kuzey Kore ile ABD arasında buzlar eriyor. Trump Tower ve McDonald's gibi ABD yatırımlarının ülkelerine gelmesini istediklerini belirttiği iddia edilen Kuzey Koreli yetkililer, ülkenin "normal" hâle gelmesini istiyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasındaki tarihi zirveden sonraki akşam yemeğinde Kuzey Koreli yetkililer, "normal bir ülke" olmak için ekonomilerini modernize etmek istediklerini açıkladı.

Güney Kore Başkanı Moon'un özel danışmanı Chung-in Moon'un CNN'e yaptığı açıklamada Kuzey Kore için söylenen "ABD tarafından tanınan normal bir devlet olmak istiyorlar." cümlesi dikkat çekti. Kuzey Koreli yetkililerin, ülkelerine Amerikan yatırımlarının gelmesini istediklerini söyleyen Moon; bu yatırımlara örnek olarak Trump Tower ve McDonald's'ı gösterdi.

Geçtiğimiz cuma günü Kore'nin Kuzey ve Güney başkanlarının buluşmasında bazı detaylar dikkat çekti. Kim ve Moon, oldukça neşeli görünüyorlardı. 11 yıldır süregelen ayrılığın ardından böyle bir tablonun görülmesi şaşkınlık yarattı. Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik bir sözleşme imzalayan yetkililer, şu an için barışmış gibi görünüyor.

Önümüzdeki günlerde ABD başkanı Donald Trump ile de görüşecek olan Kim Jong Un, artık barışçıl bir politika izlemek istiyor. Bunun nedenini bilmesek de, Kim Jong Un'un ABD'ye yanaşmak istediğini net bir şekilde söyleyebiliriz.