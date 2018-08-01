2013 yılından beri akıllı telefon kullanabilen Korelilerin, o günden bugüne popüler 5 akıllı telefonunu inceledik. Telefonlar Kuzey Koreli şirketler tarafından üretildi ve ülke dışında kullanıma kapalı.

Kuzey Kore hükümeti, vatandaşlarının dünya ile bağlantısını çeşitli yöntemlerle yok etmesiyle tanınsa da 2013 yılından beri akıllı telefon kullanımını serbest bıraktı. Bahsi geçen telefonların büyük çoğunluğu ise Kuzey Koreli şirketler tarafından üretiliyor. NKNews haber sitesinin piyasadaki akıllı telefonlarla ilgili yayınladığı habere baktığımızda telefonların hiçte kötü olmadığını görüldü. Hatta bu cihazlarda sansürü etkisiz hale getirmek için birkaç oynama yapılırsa, başka ülkelerde de kullanılabilir.

Pyongyang Touch

Pyongyang Touch, 2014 yılında piyasaya sürülmüş ve çok az bilgi sahibi olduğumuz bir cihaz. Bu akıllı telefonun ne tür özelliklere sahip olduğu belli değil fakat fiziksel olarak pembe, lacivert ve beyaz renklere sahip. Özellikle Kuzey Koreli gençler arasında popüler olan Pyongyang Touch, Kuzey Kore için yerelleştirilmiş olan Android’in değiştirilmiş bir sürümüne sahip fakat yurtdışına arama yapamıyor ve internete erişim sağlamıyor.

Arirang

Orijinal Arirang akıllı telefonun, 2014 yılında çıkan Çin yapımı Uniscope U1201'in bir çeşit klonu veya yeniden markalanmış modeli olduğu iddia ediliyor. Uniscope U1201 modeline göre, orijinal Arirang, 4,2-inç ekran, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 çipi, 8 megapiksel kamera, GSM ve CDMA ağları için çift modlu "çift ağ" yeteneğine sahip. Ayrıca bir "3D stereo sound chamber design" ve bir 1.900 mAh bataryası bulunmakta.

Azalea 3

Kuzey Kore’nin piyasaya sürdüğü en yeni akıllı telefonlardan biri Azalea 3 (önceden Jindallae 3 olarak adlandırılan), Kuzey Kore’nin kendi Mangyongdae Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından üretildi. Jindallae 1 ve 2’nin varlığı bilinmese de Azalea 3 şık görünüme sahip, pil ömrü geliştirilmiş bir telefon.

The Arirang 171

NKNews sitesinin haberine göre The Arirang 171, 2018 yılında piyasaya çıkacak 5. Arirang akıllı telefon modeli. Cihaz, 4GB RAM, 32GB depolama alanı, 4.7-inç ekrana ve 2.6 GHz'de çalışan 10 çekirdekli MediaTek6797yonga setine sahip. MediaTek çipi aynı zamanda Çin'in Xiaomi Redmi Note 4 gibi bazı cihazlarında da kullanılıyor.

Phurun Hanul H-1 / Sky Blue

Phurun ​​Hanul Corporation tarafından üretilen Phurun ​​Hanul H-1, yüksek çözünürlüklü parmak izi sensörü, hızlı işlem hızı ve 5.5 inçlik bir ekrana sahip. Diğer adıyla Sky Blue’nun diğer telefon ve elektronik ürünlerle şarj etmelerini sağlayan 6,000mAh büyüklüğünde bir bataryası da bulunmakta.

Cihazın yonga seti, 2017 yılından beri popüler olan Qualcomm Snapdragon 835 yongasından bir tık daha güçlü olan ve 1.3GHz'de çalışan sekiz çekirdekli bir MediaTek MT6753. Bu özellik Phurun Hanul’un başarılı bir telefon olduğunun işaretini veriyor. Cihaz aynı zamanda 3GB RAM, 32GB depolama alanı, 16 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kameraya sahip.