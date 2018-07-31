Yasaklar ülkesi Kuzey Kore’nin vatandaşlarının artık akıllı telefonları var ama uygulama yüklemek için yetkili mağazaya gitmeleri gerekiyor. Yeni bir rapora göre artık Kuzey Korelilerin yüzde 40’ının akıllı telefonu var ama hala belli kısıtlamalar yer alıyor tabii ki. Küresel internete erişim yasağı halen devam ediyor.

Kuzey Kore, yasak ve gizliliklerle dolu bir ülke olsa da teknoloji konusunda çokta geriden geliyor denemez. Nknews.org’un Pazartesi günü yayınladığı haberde, Kuzey Korelilerin yaklaşık yüzde 40’ının akıllı telefona sahip olduğunu bildirdi. Ülkenin ciddi ticari kısıtlamaları nedeniyle akıllı telefonları bizlerin aşina olduğu iPhone’lar gibi değil tabii ki. Android tabana benzerliği kuşkusuz olan bu cihazlar sadece Kuzey Kore’de kullanıma açık.

Kuzey Kore’nin akıllı telefonlarla ilgili en büyük farkı, dünya çapında internet erişiminin engellenmiş olması. Vatandaşlar sadece devlet tarafından çalıştırılan internete erişim hakkına sahip. Akıllı telefonlar için ayrıca, büyük çoğunluğu Kuzey Kore tarafından geliştirilmiş uygulamalarda var.

İlginç kısım, akıllı telefona uygulama yüklemek isteyenlerin internete erişimi yok. Bu nedenle fiziksel olarak bir uygulama mağazasına gidip, hükümetin erişim izni verdiği uygulamaları indirebiliyorsunuz. Nitekim bazı kullanıcılar daha şimdiden sistemde açıklar bulup, oyunları bir bellek kartına kopyalarak kendi aralarında nasıl paylaşacaklarını keşfettiler.