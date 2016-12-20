Dünya Coğrafyası Hakkında Söylenmiş, Tarihin En Büyük Yalanı: Croocker Adası!

Kuzey Kutbu'nu keşfetmek için 1906'da yola çıkan maceracı Robert E. Peary, kutup noktasına varamamış ama dönüş yolunda bu bölgede bir ada keşfetmiş. Ancak yıllarca haritalarda gösterilen bu adanın aslında gerçekten var olmadığı yakın zamanda ortaya çıktı!

Kuzey Kutbu’nu ilk kim keşfetti? Bu konuda çeşitli rivayetler olmakla birlikte 1900’lerden 1920’lere kadar, Kuzey ve Güney Kutup bölgelerini keşif için birçok maceracı gönüllü olmuştu. Günümüzde bunların günlüklerinden faydalanılarak, küresel ısınma konusunda bile çeşitli verilere ulaşabiliyoruz. Ancak her seyyah gerçekten büyük keşifler yapmış değil, hatta bu furyadan yararlanarak menfaat sağlayanlar da var.

1906’da Robert E. Peary isimli bir kaşif, Kuzey Kutbu’nu keşfetmek için yola çıktı. Kutup noktasına ulaşamayan Peary, dönüşte okyanusun ortasında bir ada keşfetti. Bu adayı Croocker Adası olarak isimlendirdi ve yetkililere bildirdi. Ellesmere Adası’nın kuzeyinde olduğunu ileri sürdüğü bu adaya, kendisine keşfi için 50.000 dolar bağışlayan ünlü iş adamını George Croocker’ın ismini verdi. Croocker Adası uzunca bir süre haritalarda mevcut oldu.

İlk olarak 1938’de bir uçağın bu bölgeden geçerken herhangi bir kara parçası görmemesi ile tartışmalar başladı. 1980’lere gelindiğinde bu adanın mevcut olmadığı, hemen hemen herkes tarafından kabul ediliyordu. Günümüzde ise böyle bir kara parçasının gerçekte hiç olmadığı kabul edilmiş durumda. Google Maps, uydulardan alınan görüntü ile yaptığı haritalarda Croocker Adası’nı dahil etmiyor. Peary’nin para ve ün kazanmak için böyle bir yalan söylemiş olabileceği düşünülüyor.