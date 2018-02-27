Avurpa'da son günlerde yaşanan aşırı soğukların sebebinin Kuzey Kutbu'ndaki aşırı ısınmamın bir sonucu olduğu iddia edildi. Kuzey Kutbu sıcaklığının donma değerinin üzerine çıkmasıyla bölgede en sıcak kışlardan biri yaşanıyor.

Ülkemizde de son günlerde etkili olan dondurucu soğuklar Avrupa'da daha da fazla hissedilir durumda. Bilim insanları, kıtada yaşanan aşırı soğukların sebebinin Kuzey Kutbu'nda meydana gelen sıcaklık değişimleri olduğunu söylüyor. Uzmanlar, bu değişimleri "hiç bu kudar ekstrem olmamıştı" şeklinde ifade ederken jet rüzgarlarında bir bozulma meydana geldiğini belirttiler. Jet rüzgarları üst atmosferde saatte 320 kilometre hıza kadar doğudan batıya doğru esiyor. Kutuptaki normal şartlara göre daha sıcak olan havanın bu rüzgarları gönderdiğini kaydeden uzmanlar, Avrupa'da soğuk havanın bu sebeple meydana geldiğini ve küresel ısınmanın bunun daha fazla yaşanmasına sebep olacağını söylediler.

Grönland'ın kuzeyinde bulunan Cape Morris Jesup meteoroloji merkezi, 2018 yılında 61 saat boyunca havanın donma sıcaklığının üzerine çıktığını ve bunun bir rekor olduğunu açıkladı. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü (DMI) iklim bilimcisi Ruth Mottram ise yaptığı açıklamada meteoroloji merkezine destek çıkan açıklamalarda bulunda ve "hiç bu kadar ekstrem olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları hem Atlantik'ten hem de Bering Boğazı'ndan Kuzey Kutbu bölgesine sıcak havanın geldiğini güney kısımlarda da soğuk havanın etkili olduğunu açıkladı. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü hesaplamalarına göre, kutup bölgesinin tamamında sıcaklıklar -8° C civarında bulunuyor ve bu normalin yaklaşık olarak 20° C üstünde olduğu anlamına geliyor.

Avrupa'da ise soğuklar daha da artacağa benziyor. Roma yıllar sonra karlı bir sabaha uyanırken Varşova -8 derecelik soğuklarla boğuşuyor. Bilim insanları sıcaklıkların -10° C'ye kadar düşmesini bekliyor.