Uzun süredir zor zamanlar geçiren Snapchat uygulaması, yakın zamanda Instagram’ın magazinel fenomeni Kylie Jenner tarafından Twitter’da toprağa gömülmüştü. Jenner’ın paylaşımları, Snap Inc’e tam 1.3 milyar dolar kaybettirdi.

Sosyal medya platformu ve son yılların en hızlı yükselen teknoloji girişimleri arasında olan Snapchat’in helvasını yemek üzereyiz. Zira Facebook’un özellik çalma durumundan kurtulmak için başlattığı değişim programı, kullanıcıların hiç hoşuna gitmedi. Snapchat CEO’su Evan Spiegel, aldığı cesur kararların muhtemel olan en kötü geri dönüşüyle karşı karşıya.

Ünlü isimler arasında Snapchat’in bugünlere gelmesini sağlayan ve etkili bir sosyal medya fenomeni olan Kylie Jenner, Twitter üzerinden Snapchat’in yeni tasarımına veryansın etmişti. Kendisinin paylaşımları aşağıdaki haberimizde bulunuyor:

Bir nevi “Hala Snapchat’i kullanan kaldı mı?” sorusuyla uygulamanın üzerine toprak atan Jenner, platformun en aktif ünlü kullanıcılarından birisiydi. Hatta geçtiğimiz yıl bir reklam anlaşmasına bile imza atmışlardı. Facebook, Hikayeler özelliğini Instagram ve WhatsApp dahil tüm platformlarına getirince Snapchat’i kökünden sallamış oldu. Bu açıdan bakıldığında Jenner’ın Snap Inc için Facebook’tan sonraki belalısı olduğunu anlıyoruz.

Snap Inc’in borsa değeri, Kylie Jenner’ın paylaşımlarından sonraki gün içinde 1.3 milyar dolar kayba uğradı. Tek bir paylaşımla böylesine büyük darbeler vuran Jenner, artık Snapchat’i kullanmıyor.

Jenner’ın söz konusu paylaşımları Twitter’da viral bir şekilde binlerce insanın karşısına çıkıyor. Yakın zamanda çöküş sinyallerini görüp şirketteki hisselerini satan CEO Evan Spiegel’den ve Snapchat’ten resmi bir açıklama bulunmuyor.