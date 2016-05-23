Bebeğinin ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Kylie Jenner, Beyonce'un en beğenilen fotoğraf rekorunu kırmayı başardı.

Geçtiğimiz yıl Kraliçe Beyonce ikiz bebekleri Rumi ve Sir Carter’a hamile olduğunu açıkladığında bu duyuruyu Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafla süslemiş, bu fotoğraf 11 milyon beğeni alarak Instagram beğeni rekoru kırmıştı. Bir önceki rekor ise fotoğrafı 6.9 milyon beğeni alan Selena Gomez’e aitti.

Geçtiğimiz hafta Kylie Jenner ve Travis Scott’un bir kızı oldu ve Kylie, dün ilk kez kızının fotoğrafını Instagram profili üzerinden paylaştı. Kylie’nin Stormi Webster’ı paylaştığı ilk fotoğraf sadece bir günde 14.9 milyon kişi tarafından beğenilerek yeni bir Instagram rekoruna imza attı.

Kraliçe, Beyonce’un paylaştığı fotoğraftan bu yana Instagram aktif kullanıcı sayısını önemli miktarda arttırmayı başardı. Fakat ne olursa olsun Kylie’nin 15 milyona yakın beğeni alması muazzam bir olay. Sizce Beyonce’un mu yoksa Kylie’nin mi fotoğrafı beğeni almayı daha çok hak ediyor?