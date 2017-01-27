Sabun İle Yıkanabilen Telefon: Kyocera Digno Rafre

Daha önce ortaya çıkan ve sabun ile yıkanabilmesiyle dikkat çeken Kyocera Digno Rafre, Mart ayında satışa çıkıyor.

Sizlere bundan 1 yıl önce tanıttığımız ve sabun ile bulaşık yıkar gibi yıkayabildiğiniz bir telefon olmasıyla dikkat çeken Kyocera Digno Rafre, Mart 2017'de satışa çıkıyor. Yapılan resmi tanıtım ile lanse edilen telefon, teknik özellikler bakımından hiç de iç açıcı değilken hoparlörsüz bir tasarımı ve bulaşık yıkama işlemi yapılabilmesiyle dikkat çekecek. Sırasıyla IPX5, IPX8 ve IP5X gibi farklı sertifikalar ile sabun ile yıkamada dahi su geçirmeme garantisi veren telefon, aynı zamanda darbelere ve toza karşı da sağlam bir koruma sağlamakta.

Bu sertifikalar sayesinde sıcak suya da dayanıklı olan Kyocera Rafre, ıslak elle kullanıma da olanak tanımakta. Yemek yaparken ya da bulaşık yıkarken telefonla uğraşmak sorun olmaması için telefona dokunmadan el hareketleri ile kontrol edilebilen bir aşçılık uygulamasına sahip olan cihaz, teknik özelliklerine gelecek olursak sizin merakınızı bitirebilir.

5 inç ekranı HD çözünürlüğünde tutulan telefonda işlemcisi belli değilken 2GB RAM ve 16GB depolama alanı sağlamakta. Android 7.0 Nougat ile gelecek cihaz hoparlör yerine Xiaomi Mi Mix'te gördüğümüz gibi ekrandaki titreşimler ile telefonu kulağınıza götürdüğünüzde ses duymanızı sağlayacak. 3.000mAh gibi de bir bataryaya sahip olacak olan Kyocera Digno Rafre'nin Mart 2017'de satışa çıkacağı açıklanırken şu anda fiyat bilgisi verilmiyor.