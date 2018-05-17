KZ, bazı uyumlu kablolu kulaklıklarını kablosuz hale getirmek için KZ Kulaklık Modüler Bluetooth adaptörü isimli bir cihaz çıkardı. Bu cihazla, kulaklıklarınızı kablosuz seçeneği ile kullanabilirsiniz.

Modüler olarak ürettiği kulaklıklarla son dönemin en beğenilen kulaklık markalarından birisi olan KZ, ürettiği başarılı kulaklıklar dışında, bu kulaklıkları daha işlevsel hale getirecek özel cihazlar da üretiyor. Bugün sizlerle KZ’nin belirli kablolu kulaklıkları kablosuz hale getiren KZ Bluetooth Modülü’nü inceleyeceğiz.

KZ tarafından üretilen kablolu kulaklıkların bazılarında kabloyu istediğiniz gibi çıkartıp takabiliyorsunuz. Bu özelliği sayesinde daha derli toplu olan kulaklıklar, KZ Bluetooth Modülü sayesinde, telefona kabloyla bağlanmak yerine bluetooth aracılığı ile bağlanıyor. Bu özelliği sayesinde müzik dinlerken daha özgür olmanızı sağlayan modül, elinizde bulunan veya satın aldığınız kulaklığa göre iki farklı şekilde geliyor.

KZ Kulaklık Modüler Bluetooth Adaptörü Teknik Özellikleri

Bluetooth 4.1

85 cm kablo uzunluğu

10 gram ağırlık

10 metre bağlantı mesafesi

2 saat şarj süresi

3-4 saat çalışma süresi

175 saat bekleme süresi

Paket boyutu: 15x10x5 cm

Şarj Tipi: Mikro USB

60 mAh Lion Pil

Gürültü Engelleme

Şarkı Değiştirme, Durdurma, Devam ettirme

Ses Kontrolü

Ses Değiştirme

Eğer sizler de kablolu kulaklığınızı kablosuz yapacak bir aparat istiyorsanız, buraya tıklayarak KZ Kulaklık Modüler Bluetooth Adaptörü’ne ulaşabilirsiniz. Buradan hatırlatalım, bu cihaz belirli KZ kulaklıklar için geçerli. Farklı kulaklıklarda çalışmaz. Bu adaptörü almak istiyor, ancak KZ kulaklığınız yoksa, bu adaptörle kullanabileceğiz modüler kablolu KZ kulaklıklara kısaca göz atalım:

Gürültü önleme özelliğine sahip kulaklık, 106 dB’lik hassasiyeti ile yüksek seste müzik dinlemeyi sevenler için sağlam bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Metalik bir tasarımla gelen kulak içi kulaklık, iki adet dinamik iki adet armatur olmak üzere 4 farklı sürücüye sahip. Bu özelliği sayesinde pek çok müzik deneyimini tek başına yaşamanızı sağlayan kulaklık, hem donanım hem de tasarım olarak çok sağlam gözüküyor.

İki adet dinamik, iki adet de armatur olmak üzere 4 sürücüyle birlikte gelen KZ ZS6, ergonomik tasarımı, profesyonel ses izolasyonu gibi özellikleriyle kusursuz bir ses deneyimini amaçlar.

Diğer KZ kulaklıkları gibi modüler bir yapıyla gelen kulaklık, özellikle tasarımı ile ön plana çıkıyor. Diğer KZ kulaklıklarında bulunan özelliklerin birçoğu KZ ES3’te de bulunuyor. ES3’te farklı olarak kablo yapısı ve L tipi stereo jak ön plana çıkıyor.

Bas sesler konusunda üstün bir performans sunan KZ ZST Pro, dinamik ve armatur olacak şekilde iki farklı sürücüye sahip.

120dB gibi çok yüksek bir hassasiyete sahip kulaklık, fiyat konusunda da diğer seçeneklere göre daha uygundur. Kaliteli bas deneyimi ile ön plana çıkan kulaklık, konforlu yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlar için uygundur.