Herkesin tek bir solukla izlediği İspanyol soygun dizisi La Casa de Papel’in yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı duyuruldu.

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinin başında gelen La Casa de Papel’in 3. sezon tarihi Netflix’in resmi Twitter hesabından duyuruldu. Oyuncuların da yer aldığı bir videoyla duyurulan yeni sezon tarihi, 2019 olarak açıklandı. Normalde İspanya’da tek parti halinde yayınlanan diziyi ikiye bölüp iki sezon şeklinde yayınlayan Netflix, 3. sezonu direkt kendilerinin yapacağının da haberini vermiş oldu.

La Casa de Papel, 2019’da dizi oyuncularının açıklamalarına göre “Sadece Netflix” üzerinde yayınlanacak. Soygunun henüz tamamlanmadığını belirten dizi oyuncuları, yeni sezonun akıbetini merak eden insanları da rahatlatmış oldu.

“Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. 3. kısım geliyor ve sadece Netflix’te... Bu soygunu soluksuz izleyeceksiniz” diyen La Casa de Papel oyuncuları, izleyicilere de uzun süredir beklenen müjdeli haberi vermiş oldu.

Alex Pina tarafından İspanya’da yaratılan bir soygun dizisi olan La Casa de Papel, 2 Mayıs’ta yayınladığı ilk bölümüyle başta İspanya’da, Netflix’te yayınlandıktan sonra ise tüm dünyada büyük ses getirmişti.