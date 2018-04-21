Netflix CEO'sundan Melih Gökçek'e Kahkahalı Yanıt

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve La Casa de Papel reklamı üzerinden dönen polemiklere Netflix CEO'su da dahil oldu.

Bildiğiniz gibi Melih Gökçek yıllardır oldukça aktif bir Twitter kullanıcısı ve biz bu yazıyı sizlere hazırlarken tweet sayısı 65.000'e doğru hızla ilerlemekteydi. Geçtiğimiz günlerde La Casa de Papel'in Türkiye relamıyla ilgili oldukça sert tweetler atan ve olayın yeni bir darbenin planlama aşamasının bir parçası olduğunu iddia eden Melih Gökçek'e yanıt geldi.

Netflix'in CEO'dsu ve kurucusu olan Reed Hastings, Ertuğrul Özkök ile yaptığı röportajda bu konuda gelen soruya da cevap verdi. Gelen tweetleri okuduğunda fazlasıyla güldüğünü ifade eden Hastings, konuyla ilgili “Sayın Başkan içiniz rahat olsun. Bu sadece bir film. Komplo teorileri ile işimiz yok. Darbe falan planlayan yok.” dedi.

Bununla birlikte sabah sularında konuyla ilgili Melih Gökçek'in yanıt vermesi de gecikmedi. Reed'in ılıman yanıtlarına oldukça sert tweetler atarak cevap verdi Gökçek:

Konu oldukça ciddi bir tartışmaya evrilmiş gibi duruyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Netflix CEO'su veya Netflix kanadı başka bir açıklama yapacak mı ama durumun bu derece enteresan bir hal alması da sanıyorum ki sinemaya ve sanata olan bakış açımızın ne durumda olduğunu gösterir nitelikte.