La Casa De Papel, Yeni Sezonda İstanbul’a Geliyor!

3. sezonu 2019’da Netflix’te yayınlanacak İspanyol dizisi La Casa De Papel için Türkiye’yle ilgili çok önemli iddialar ortaya atıldı.

Netflix’te yayınlanmasının ardından ülkemiz dahil tüm dünyada büyük ses getiren İspanyol dizisi La Casa De Papel’in 3. sezon hazırlıkları sürüyor. La Casa De Papel’i en çok özümseyen ülkelerden biri olan Türkiye, önümüzdeki sene çıkacak dizi için kilit ülkelerden biri olabilir. Dizinin ülkemizde tutulduğunun farkında olan Netflix, bu sebeple kısa metrajlı reklam çalışmaları yapmıştı. Hatta bu reklamlardan dolayı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, dizinin yeni bir Gezi eylemi başlatmak istediğini dile getirmişti.

Bu konuşmaların devam ettiği bir dönemde, gündeme bomba gibi bir haber düştü. Önümüzdeki sene çıkacak dizinin bazı bölümlerinin Türkiye’de geçeceği düşünülüyor. Netflix’in yeni projesinde oynayan Çağatay Ulusoy ile La Casa de Papel’in profesörü Alvaro Morte’nin beraber fotoğraf çektirmeleri de bu olayın daha çok gündeme gelmesini sağladı.

İstanbul Karakteri Geliyor

İddialara göre La Casa de Papel’in bazı bölümlerinin ülkemizde geçmesi beklenirken, karakterlerine şehir ismi veren dizide, İstanbul isimli Türk bir karakterin de oyuncu olarak yer alacağı konuşuluyor. Nesrin Cavadzade tarafından oynanması beklenen İstanbul rolünün ne şekilde diziye aktarılacağı bilinmiyor ancak karakterin şehir ismiyle diziye girmesi, profesörün ekibinde yer aldığını gösteriyor. Azerbaycan asıllı oyuncu, daha önce bir filmde yer almak için İspanyolca öğrenmişti.

Söylentilerin doğru çıkıp çıkmayacağı şu anda belirsizliğini koruyor, ancak Türk izleyicilerinin yüksek ilgisiyle karşılanan dizinin ülkemiz için ufak da olsa bir şey yapması bekleniyor. İstanbul isimli bir karakterin dizide oyuncu olarak yer alması ve dizinin bazı bölümlerinin ülkemizde geçmesi, Melih Gökçek ve bazı benzer görüşe sahip kişiler için açıkça eylem girişimi olarak gösterilecek olsa da ülkemizde bu tarz projelerin yer alması, ülke turizmi açısından da çok etkili olacaktır.