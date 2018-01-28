ABD'de Hayvan Testleri Hakkında Sorular Yükseliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde nikotin bağımlılığını inceleyen bir çalışma, dört sincap maymununun deneyler sırasında ölmesinden sonra Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından kapatıldı. Maymunların ölmesinden sonra ABD'de hayvan testlerinin nasıl yapıldığına ilişkin sesler yükselmeye başladı.

Bildiğiniz üzere kozmetik başta olmak üzere birçok alanda hayvanlar üzerinde testler yapılıyor. Bu testlerin çoğu basına ve dolayısıyla kamuoyuna yansımadığı için hangi işlemlerin yapıldığı bilinmiyor. Son olarak ABD'de bir araştırma merkezinde sincap maymunlarının ölmesinden sonra testlerde uygulanan işlemler sorgulanır oldu. Araştırma merkezinin kapatılmasıyla ilgili olarak açıklama yapan FDA yöneticisi Scott Gottlieb, kalan deney maymunlarının merkezden alınarak başka bir bölgeye sevk edildiğini ve bakıma alındıklarını söyledi. Gottlieb, araştırma merkezinin hayvan hakları standartlarına uymadığını da sözlerine ekledi.

Gottlieb, Arkansas'daki Toksikolojik Araştırma Merkezi'ndeki programlarla başlayarak hayvanların testlere tabi tutularak nikotin araştırmalarının yapıldığı yerlerde bağımsız bir soruşturma başlattı. Buna ek olarak hayvan araştırmalarına yönelik olarak bir Hayvan Refahı Konseyi kuruldu ve bu alanlara yönelik gözetimin artırılması hedeflendi.

Ancak atılan adımlar umut verse de hayvan hakları aktivisleri güçlü bir şekilde tepki göstermeye devam etti. Aktivistlerden Jane Goodall, Scott Gottlieb' yazdığı mektupta üç labaratuar maymununun anesteziden diğerinin de gastrik şişkinlikten öldüğünü söyledi ve bu tip zalim ve gereksiz çalışmalarının hala devlet tarafından finanse edilmesinin şok verici olduğunu belirtti. Son yaşanan olay ABD'de hayvan haklarına yönelik saldırıları azaltmasa da farkındalık yaratılmasına neden oldu. Daha sonraki süreçte FDA'nın "hayvan çalışmalarının değiştirilmesi, azaltılması ve / veya rafine edilmesi" yönünde hareket edeceği söylendi. Bu arada bilim insanları bazı durumlarda bitkilerin hayvanların yerine kullanılabileceğini buldu. Yeni bir araştırma, bazı bitkilerin anesteziye insanlar ve hayvanlarla aynı şekilde tepki verdiğini ortaya koydu.