Laboratuvar Ortamında Yumurtası Olgunlaştırıldı

İngiltere ve ABD'den bir grup araştırmacı, erken aşamasında aldıkları insan yumurtalarını bilim tarihinde ilk kez laboratuvar ortamında olgunlaştırmayı başardılar.

ABD'li ve İngiltereli bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda elde edilen sonuç, infertilite tedavisi için yeni yollar açacak ve bilim insanlarının, yumurta geliştirme sürecinin nasıl yürüdüğünü ve nasıl bir terslik gösterebileceğini daha iyi anlaması için büyük bir adım olacak. Daha önce fareler üzerinde yapılan bu çalışma yeni yavruların oluşmasını sağlamıştı. Bu deney insan yumurtaları üzerinde ilk kez gerçekleşti.

Çalışma, "Molecular Human Reproduction" dergisinde yayımlandı. Yayınlanan makaleye göre, sezaryen ameliyatı geçirirken 10 kadından yumurta dokusu örnekleri ve yumurtayı bırakma yeteneğine sahip olan foliküller alan bilim insanları, bu folikülleri yumurtaların gelişmesine izin veren çok adımlı bir prosedürle kültürlediler. Her adımın sonunda, başarılı bir şekilde olgunlaşmış foliküller ve nihayetinde yumurtalar bir sonraki aşamaya geçti. 21 günlük prosedürün sonunda, dokuz yumurta teoride sperm ile döllenip bir embriyo haline gelmesine izin verecek bir olgunluk evresine ulaştı.

Erken evre foliküllerin yalnızca yüzde 37'si tamamen yetişmiş yumurta ile sonuçlanırken yüzde 10'u reprodüksiyona izin verebilen olgunluk seviyelerine erişti. Ancak bu çalışma, yine de yumurta geliştirme veya oogenez çalışmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Araştırmanın yakın gelecekte tüp bebek tedavisinde ve kanserli kadınların bebek sahibi olmasında önemli bir yer tutacağı belirtiliyor. Kanserli kadınların, foliküllerine zarar verecek tedaviyi görmelerinden önce yumurtalıkları koruma altına alınabilir. Eğer doktorlar yumurtaları vücudun dışında olgunlaştırabilirse hiç bir risk olmadan embriyo oluşumu sağlanabilir.