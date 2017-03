Laboratuvar Ortamında Üretilen İlk "Tavuk Eti"

ABD'de bir firma, ilk defa laboratuvar ortamında tavuk üretti ve örünen o ki tadı oldukça lezzetli.

Laboratuvar ortamında yapay et üretimi pek yeni bir konsept değil. Bundan önce, dünyanın en pahalı köftesi ve karidesin üretildiğini görmüştük fakat sıra tavuk ve ördekte.

San Francisco kaynaklı şirket, Memphis Meats, kuşlardan kendini tekrar yenileyebilen kök hücreler alarak bunları biyoreaktör tanklara yerleştirdi. Şeker ve mineral çözeltileri ekledikten bir kaç hafta sonra, yapay tavukları yenmeye hazır hale geldi. Sonuç, oldukça başarılıydı. Yapay eti test ettikten sonra The Telegraph'a konuşan Good Food Institute'den Emily Byrd, etin yoğun, sulu ve iştah açıcı; ağızda bıraktığı hissin de mükemmel olduğu belirtiyor.

Besin değerinden bir şey kaybetmeyen etlerin tadının, doğal ortamda yetişmişlerinden ayırt edilmesinin oldukça güç olduğunu ifade eden Byrd, "Gezegenimiz için atılacak en iyi adımlardan birinin yapay et üretmek" olduğuna dikkat çekiyor. Çünkü, dünya üzerinde ekilebilir alanların %70'i hayvancılık sektörü için kullanılmakta. Çiftlik hayvanlarından her yıl ortalama 2,4 milyar ton karbondioksit salınımı ve bu hayvanların dışkılarınınsa yıllık 100 milyon ton metan gazı salınımına sebep olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yapay et üretiminin dünyamız için ne denli bir değişime olanak sağlayacağı tahmin edilebilir. Bu sebeple, yapay et üretimi şu an itibariyle oldukça masraflı olsa da, önümüzdeki yıllarda sektörün temel yapı taşını oluşturacak gibi gözüküyor.