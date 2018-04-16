Nobel ödüllü bilim insanı Tim Hunt, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta kendisini Nobel'e taşıyan çalışmasına nasıl başladığını ve nasıl sonlandırdığını anlattı.

2001 yılında Nobel Tıp Ödülünü Paul Nurse ve Leland H. Hartwell ile birlikte kazanmış olan İngiliz biyokimyacı Tim Hunt, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Genaktüel Kulübünce düzenlenen Uluslararası Katılımlı Nobelyum Bilim Kongresi’nde kendisini nobel ödülüne taşıyan hücre döngüsü esnasında, siklin proteinlerini nasıl keşfettiklerini anlattı.

1965 yılında bir konferansta dinlediği iki bilim insanının bilime olan bakış açısını tamamen değiştirdiğini söyleyen Hunt, ‘’Konferanstaki bir bilim insanı yaptığı çalışmada, hemoglobin yapısının oluşturduğu hem grubunun öneminin ortaya konulmasına ilişkin işlemini gerçekleştirmiş. Bu bilim insanı, hem grubunun hemoglobin içindeki önemini, canlıların yumurtalarındaki döllenme olduktan sonra protein sentezi miktarının arttığını ortaya koydu.’’ dedi.

Bu konferansın ardından arkadaşları ile ‘Bu bilim insanı, ribozom hem grubuna geldiğinde globinin proteine nasıl bağlanacağını nereden biliyor?’ sorusuna yoğunlaştıklarını belirten Hunt, bilim insanının bu konuda yanıldığını fark ettiklerini dile getirdi. Bu soruya yanıt için uzun süre çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Hunt, ‘’Çalışmalarımızı sürdürürken laboratuvarımızda yangın çıktı. Yangından sonrası en güzel süreçti. 3 mil ötedeki bir laboratuvarın karşısına taşındık. Yangınla birbiriyle alakası olmayan veya desteklemeyen çok sayıda sonuçlar kül olmuştu. Yangının ardından yeni bir yaklaşım ve bakış açısıyla deneylerimize devam ettik.’’ dedi.

Yeni laboratuvarlarındaki 6 aylık araştırmanın çalışmalarını bambaşka bir seviyeye getirdiğini belirten Hunt, ‘’Geriye dönüp baktığınızda, 7 yıllık çalışmalarımıza rağmen sanki üzerimize sis çökmüştü, bir şey görmüyormuşuz. Laboratuvarımızda çıkan yangının ardından 7 yılda çözemediğimiz problemi sadece 6 ayda çözdük. Hem grubu ve eIF2-alfa protein kinaz varlığında, protein sentezinin durdurulabildiğini keşfettik.’’ diyerek sözlerini sonlandırdı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, konuşmasının ardından Hunt’a bir plaket takdim etti.