Nesli tükenen hayvanlara dikkat çekmek isteyen Lacoste, sınırlı sayıda ürün için logosunu nesli tükenen canlılarla değiştiriyor.

Dünyaca ünlü Fransız giyim markası Lacoste, nesli tükenmekte olan canlılara dikkat çekmek amacı ile ‘Canlı Türlerini Koruyalım’ adı altında bir kampanya başlattı. Kampanya dahilinde orijinal logosu bir timsah olan Lacoste, logosunu değiştirerek nesli tükenmekte olan hayvanların logo olduğu tişörtler piyasaya sürülecek.

Canlı Türlerini Koruyalım kampanyasında her hayvanın hayatta kalan birey sayısı kadar tişört basılmış durumda. Örneğin Kaliforniya Körfez Muturu’ndan dünya üzerinde yalnızca 30 adet kaldığı için Kaliforniya Körfez Muturu’nun Lacoste logosu olduğu yalnızca 30 tişört piyasaya sunuldu. Buna göre nesli tükenmekte olan 10 hayvanın Lacoste logosu olduğu toplam 1775 tişört satışa sunuldu.

Lacoste, Canlı Türlerini Koruyalım kampanyası dahilinde ürettiği sınırlı sayıdaki tişörtü 150 Euro (700 TL) fiyat etiketi ile satışa sundu. Elde edilen tüm gelirlerin Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’ne aktarılacağı açıklanan kampanya dahilinde Avrupa’da satışa çıkan tüm tişörtler tükenmiş durumda.