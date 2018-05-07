Türkiye pazarına geri dönmesi merakla beklenen Lada'nın ülkemizde satışa sunulan Niva(4x4) modelinin fiyatları belli oldu.

Yeni Vesta modeli ile ülkemizde Türkiye pazarında kendini göstermesi beklenen Rus otomobil üreticisi Lada, ters köşe yaparak şu ana kadar ürettiği en dayanıklı araçlardan biri olan Niva (4x4) modelini Türkiye’de satışa sundu.

Tek tip motor ve şanzımana sahip olan Lada 4x4, iki farklı kasaya ve 2 farklı donanım seviyesine sahip. Aracı Niva yerin 4x4 olarak adlandıran şirket, Vesta modeli ile de kısa süre içinde ülkemizdeki araç portföyünü genişletecek.

İzmir’de faaliyet gösteren bir şirket tarafından ithal edilen Lada 4x4’ün en düşük opsiyon seçeneği 70.000 TL’den satışa sunulurken, aracın en üst seviye varyantı 90.000 TL fiyat etiketi ile sürücüler ile buluşuyor.

Standart donanıma sahip Lada 4×4’ün üç kapılı versiyonu 70.000 TL’den, aynı donanıma sahip beş kapılı versiyonu ise 83.000 TL’den satışa sunuldu. Urban donanıma sahip 3 kapılı versiyon 77.000 TL, 5 kapılı versiyon ise 90.000 TL fiyata sahip.