2002 yılından bu yana hobi olarak otomobil tasarımı ile ilgilenen Rus tasarımcı Vyaçeslav Aleksandrov, yeni süperspor otomobili Lada Questa'nın tasarım görüntülerini paylaştı.

Rus tasarımcı Vyaçeslav Aleksandrov, AvtoVAZ şirketinin karakteristik ‘X’ tasarım çizgisini üzerinde taşıyan ve Lada Xray ile Lada Vesta modellerinin tasarımlarından ilham alan yeni süperspor otomobil Lada Questa konsept tasarımını paylaştı. Son derece agresif bir tasarıma sahip olan Lada Questa, otomobil severleri heyecanlandırmayı başarıyor.

3D modelleme programlarının yaygınlaşmaya başlaması ile 2002 yılından bu yana otomobil tasarımları ile ilgilendiğini belirten Aleksandrov, ‘’Aslında otomobil tasarımı benim bir hobim. Gerçi birkaç sipariş de aldığım oldu. Gerçek mesleğim ne 2D ne de 3D grafikle ilgili, tamamen farklı bir alanda çalışıyorum.’’ dedi.

Amacının yerel otomobil endüstrisini daha yüksek bir konuma getirmek olduğunu belirten Aleksandrov, otomobil severlerin Lada Questa tasarımını Bugatti’ye benzetmesiyle ilgili olarak, ‘’Benzerlik tamamen tesadüf, çünkü Bugatti'nin tasarımına karşı soğuk yaklaşıyorum.’’ dedi.

Projesinin üretime daha uygun hale getirilmesi durumunda hayata geçirilmesi için bir engel olmadığını söyleyen Aleksandrov, ‘’Projelerim hayata geçirilebilir. Gerçi bunun için tasarımları daha üretime uygun hale getirmek gerekecek.’’ diyerek sözlerini sonlandırdı. Siz Lada Questa tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz?