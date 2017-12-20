Rusların Efsane Arabası Lada, Yeniden Türkiye’ye Geliyor!

Rusya’nın kült markalarından olan ve bir dönem ülkemizde de fazlasıyla tercih edilen otomobil Lada, 2 farklı modelle Türkiye’ye dönüş yapıyor.

Lada’nın Türkiye’de satıldığı dönemleri hatırlıyor musunuz? Minik olduğu kadar sempatik Lada modelleri, zamanında ülkemizde birçok kişinin satın aldığı otomobiller arasında yer almıştır. İşte bu kült markanın yeni versiyonları 2018’in başından itibaren tekrar Türkiye yollarında olacak.

Gelen son haberlere göre Türkiye piyasası için son hazırlıklarını yapan marka, internet sitesini de bu şekilde güncelledi. "Yine, yeni, yeniden…" sloganıyla güncellenen site üzerinden bir mesaj gönderen Lada, Niva ve Niva Urban adında iki modeli Türkiye için satışa sunacak.

Son teknoloji donanımlara ve farklı renk alternatiflerine sahip olacak iki modelin her ikisinde de 3 ve 5 kapı seçenekleri bulunacak. Fiyatları henüz belli olmayan modellerin fiyatlarına Lada’nın resmi sitesi üzerinden bakılmak istendiğinde ise karşımıza "Ocak 2018'de açıklanacaktır" ibaresi çıkıyor.