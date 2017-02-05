Dünyanın en popüler sanatçılarından Lady Gaga, Super Bowl'un arasında yapacağı sahne şovunda yüzlerce drone kullanacak.

Bildiğiniz üzere Amerika'daki futbol liginin final mücadelesi olan Super Bowl her yıl 1 milyara yakın kişi tarafından canlı olarak izleniyor ve dünyanın en gösterişli spor müsabakası olarak biliniyor. Öyle ki onlarca şirket bu müsabakanın reklam arasında gösterilecek reklamları için özel reklam filmi çekiyor.

Hal böyle olunca müsabakanın dışında şovlar da kendinden söz ettiriyor. Bu yıl ise Super Bowl finalinin devre arasında sahne Lady Gaga'nın olacak. Her zaman etkileyici şovlarıyla gündeme gelen Lady Gaga'nın bu yıl yapacağı şov teknoloji dünyasını da ilgilendiriyor çünkü Gaga'nın gösterisinde yüzlerce drone dans ederek adeta bir ışık gösterisine imza atacak.

Ülkemizden Türk Hava Yolları'nın da reklamını göstereceği Super Bowl karşılaşması bugün oynanacak. Lady Gaga'nın sahne performansı ilginizi çeker mi bilemiyoruz ancak yüzlerce drone'un ışıklarla dans ettiğini izlemek ilgi çekici olsa gerek. :)