ABD'li Donald Trump destekçisi Alt Right isimli grup Lady Gaga'nın Superbowl performansını satanik bir ritüel olarak değerlendirdi. Sonrasında Reddit'te tartışma konusu olan durum, Youtube'da "Illuminati Exposed" videolarının da konusu oldu.

Lady Gaga, ismi gizli örgütlerle anılan ünlülerden. Gaga’nın şarkı kliplerinde ve konserler performanslarında kullandığı bazı sembollerden şarkı sözlerine, giydiği kıyafetlerden vücut diline dek çeşitli mesajlar vermeye çalıştığını söyleyenler var. Bazıları ise bunların tamamen tesadüf olduğunu ileri sürüyor. Ayrıca birçok kişi Lady Gaga’nın illuminati tarafından desteklendiğini de söylüyor.

Geçtiğimiz gün Amerikan futbol liginin final müsahabaksı olan Super Bowl’da sahne alan sanatçı, yine çok tartışılacak bir performans sergiledi. Makyajı ile fantastik bir yaratığa benzeyen Gaga, solo performansından sonra birçok tartışmalı klipte görüldüğü üzere bir kukla ipi ile sahneye indirildi. Platformun arkasının kızıl-alevimsi bir renkte olması da gözden kaçmadı. Kule şeklindeki platformlar ise Yüzüklerin Efendisi filmindeki Sauron’un kulesine benziyordu.

Sahnenin etrafındaki yıldızlar, dans grubunun kıyafetleri ve Gaga’nın vücut dili de büyük bir tartışma konusu oldu. ABD’nin “Conservative” gruplarından biri olan ve Donald Trump’ı destekleyen Alt Right isimli politik grubun Lady Gaga’nın performansını satanik ilan etmesi, Reddit’te tartışma konusu oldu. Ardından konu, sosyal medyanın her alanına yayıldı. Youtube’da “Illuminati Exposed” videoları dahi dönmeye başladı.

Performansın satanik bir ritüel mi, illuminati’ye bir selamlama mı yoksa bunların yalnızca birer komplo teorisi mi olup olmadığını bilemiyoruz. Ancak Lady Gaga, her zamanki gibi nefesleri kesti!