Boston Dynamics'e Rakip Olan Yeni Robot: Laikago

Çinli Unitree Robotics şirketi, Boston Dynamics'in BigDog'una rakip bir dört ayaklı robot geliştirdi. Laikago isimli robot şirketin ilk ürünü olmasına rağmen oldukça şık ve başarılı.

Robotik teknolojiler söz konusu olduğunda BigDog ve Spot gibi ünlü dört ayaklı robotları üreten, bir zamanlar Google’a ait olan fakat geçtiğimiz aylarda Softbank Group’a satılan Boston Dynamics’e rakip olabilecek bir şirket yok denebilir. Fakat Çinli şirket Unitree Robotics, Boston Dynamics’e rakip olmak istiyor. Şirket, hedeflerinin en iyi olmak olduğunu göstermek için geliştirdikleri dört ayaklı robot Laikago’ya ait görüntüleri YouTube kanalları üzerinden paylaştı.

Unitree Robotics, yakın zaman önce Hangzhou’da Xing Wang tarafından kuruldu. Şirket, Boston Dynamics gibi dört ayaklı robotlar geliştirmeyi ve üretmeyi planlıyor. Unitree Robotics’in ilk ürettiği robot, adını dünya yörüngesine çıkan ilk hayvan olan Sovyet köpek Laika’dan alan Laikago oldu.

Laikago dört ayaklı, eklem bacaklı bir robot. Düz zeminde sorunsuz olarak ilerleyebilen robot, eğimin fazla olmadığı çim alanlarda da ilerleyebiliyor. Ayrıca videoda da göreceğiniz gibi Laikago, dışarıdan bir darbe aldığında dengesini kaybetmiyor. Laikago’nun 12 yüksek performanslı motorunun her birinde termal yönetim sistemi gibi özellikleri de bulunuyor.

Dürüst olmak gerekirse Laikago, şık görünüyor ve ‘çalışıyor’ olsa da Boston Dynamics’in ürünleri ile karşılaştırıldığında fazla basit kalıyor. Fakat Boston Dynamics’in 25 yıl önce kurulduğunu ve Laikago’nun Unitree Robotics’in ilk robotu olduğunu düşünürsek Çinli şirkete teknolojilerini geliştirmek için biraz zaman verebiliriz.

Şirketin kurucusu Wang, robotun tamamlandığında 30 bin dolardan satışa çıkmasının planlandığını fakat kitlesel pazarda satılana kadar fiyatının düşeceğini belirtti.