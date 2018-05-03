Kripto para milyonerleri her gün farklı bir olayla gündeme geliyorlar. Bu sefer ise Skype'ın eski COO'su Micheal Jackson, Lamborghini'ye atıfta bulunan bir sanat eserine gerçek bir Lamborghini parası ödedi.

Kripto para yatırımcıları arasında, şakayla karışık sorulan “When Lambo?”, yani "ne zaman Lamborghini alıyorsun?" sorusu çok popüler oldu. Bu kalıba atıfta bulunan bir kripto sanat eseri ise gerçek bir Lamborghini parasına alıcı buldu. Kevin Abosch isimli sanatçının tasarladığı kripto sanat eseri, belki de kendisinin de beklemediği bir fiyata alıcı buldu.

Business Insider, eski Skype COO'su Michael Jackson'ın kısa bir süre önce 400.000 dolarlık “Yellow Lambo” adlı bir sanat eseri satın aldığını ve bu durumun bir blok zincir adresiyle “Lambo” yu temsil eden harfleri ve sayıları oluştuğu haberini yaptı. Satın alınan sanat eserinin fiyatına baktığımızda, karşımıza asıl şaşırtıcı olay çıkıyor. Ürünün fiyatı, bir sene içinde kazandığımız ya da piyangodan çıkmasını hayal edebileceğinizden çok daha fazla. Aynı zamanda sanat eserinin değeri, Lamborghini’nin en pahalı serisi olan Aventador'un taban fiyatına denk geliyor.

Business Insider, satılan sanat eserinin sahibi olan sanatçı Kevin Abosch'un cansız nesneler ve gerçek insanlar hakkındaki sergisinin de popüler olduğunu aktardı. Bu eseri ise kripto para meraklılarının kullandığı “#lambo” hashtaginin bir temsili olarak görülüyor. Kripto para milyonerleri için bir Lamborghini satın almak sadece bir statü meselesi de değil, piyasaya yeni insanların girmesi için teşvik olarak görüyorlar. Sanatçının Twitter adresine de buradan ulaşabilirsiniz.