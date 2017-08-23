Lamborghini'den Ultra Lüks Android Telefon: Alpha-One!

İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, arabalar üzerindeki şıklığını akıllı telefonuna da yansıttı.

Tonino Lamborghini’yi herkes hızlı ve lüks spor arabalarıyla tanır. Şirket, yeni Android telefonu Alpha-One ile akıllı telefon piyasasının da hızlı ve lüks markası olmak istiyor.

Tonino’ya göre Alpha-One, İtalyan derisi ve titanyumdan daha sağlam bir sıvı alaşım kullanılarak korozyonu engelleyecek şekilde el işi ile üretilmiş. Lüks cihaz 20 megapiksel optik ve dijital dengeleyicili kameraya, Dolby çift hoparlöre ve çift SIM kart desteğine sahip.

Alpha-One, modası geçmiş bir işlemci olan Snapdragon 820’ye, 4GB RAM’e ve 64GB genişletilebilir hafızaya sahip. 2K çözünürlüğünde 5.5 inç ekranı bulunan cihaz, gücünü 3250 mAh bataryadan alıyor.

Cihaz kutudan Android 7.0 Nougat ile çıkıyor. Nougat her ne kadar eski bir işletim sistemi olmasa da cihazı alırsanız, gelecek dönemde bir yazılım güncellemesi beklemeyin.

Alpha-One, ‘zenginlik göstergesi’ olarak satışa çıkacak. Dolayısı ile böyle bir akıllı telefonu istiyorsanız, 2500 doları gözden çıkarmanız gerekecek. Lamborghini markalı cihaz, bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere’de satışa çıkacak.