Lamborghini'nin Servet Değerinde Olacağı Tahmin Edilen Yeni Canavarı: Aventador S

İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, 740 beygirlik Aventador S modelini tanıttı.

Lamborghini'nin Murcielago modeli yerine üretmeye başladığı Aventador modelinin yeni üyesi kısa bir süre önce tanıtıldı. Tasarımı ve performansı ile göz dolduran otomobil, tam anlamıyla bir italyan aygırı. Aerodinamik açıdan çeşitli değişikliklerin yapıldığı modelin motoru artık daha etkili bir şekilde soğutulabiliyor. Bu sayede gücünü tekerleklere verimli bir şekilde aktaran otomobilin teknik detayları da göz dolduruyor.

Yeni Aventador S'in özellikleri neler?

6.5 litrelik 12 silindirli atmosferik bir motora sahip olan otomobil, 740 beygir güç ve 640 Nm Tork üretebiliyor. 0-100 km/s arasındaki ivmelenmesini 2.9 saniye gibi oldukça kısa bir sürede tamamlayan araç aynı zamanda maksimum 350 km/s hıza ulaşabiliyor. 7 ileri hafifleştirilmiş bir şanzımana yer verilen Aventador S'in ağırlığı ise sadece 1575 kg. Performansı dışında yakıt tüketimi konusunda da oldukça tutumlu olan modelde motorun tam performansına ihtiyaç duyulmadığında 12 silindirin 6'sı kapatılıyor ve bu sayede yakıtın daha az tüketilmesi sağlanıyor.

Tüm Lamborghini modellerinde olduğu gibi Aventador S'de sınırlı sayıda bir satış rakamına sahip olacak. Ülkemizde bu otomobile sahip olacak biri olur mu bilemiyoruz ama aracın sıra dışı bir fiyatla karşımıza çıkacağı kesin.