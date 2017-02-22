Lamborghini'den Yeni Nesil 'Asfalt Roketi'!

Lamborghini ve İtaldesign'in yeni mucizesi, süper spor otomobiller arasında çok özel bir sıralamaya sahip olacağa benziyor. Ferrari ve Porsche gibi rakipler ciddi anlamda ürkebilir.

Otomobil dünyasında pek çok gelişme yaşanıyor. Italdesign, yeni sınırlı üretim markası Italdesign Automobili Speciali'yi süper otomobil araçlarla doldurmaya kararlı.

Italdesign ve Lamborghini işbirliği altında geliştirilen otomobil, pek çok yönden Nissan GT-R hatırlatsa da, karşınızdakinin bir Lamborghini olduğunu aklınızdan çıkarmamanızı öneririz.. Italdesign şimdiye kadarki en değerli detayları açıkladı: Lamborghini Italdesign, 3.2 saniyede 100 kilometre/saat hıza ulaşıyor ve son sürati 325 kilometrenin üstünde. Araç bunu sağlamak için 5.2-litrelik 10 silindirli motorla çalışıyor. Italdesign'ın Lamborghini modeli, dünyanın en seçkin süper spor araçlarından biri Lamborghini Huracan'ı andırıyor.

Aracın aksesuarları ise fazlasıyla ilginç: Üç çift dalış düzlem kesicisi, iki set havalandırma çubuğu, dünyanın en kompleks arka difüzörlerinden biriyle karşı karşıyayız. Araç, ortadaki aşağıya doğru tricolor aksanlarıyla ve karbon fiber üzerinde çok sayıda kırmızı-mavi renkle tamamlanıyor. Aslında bütün gövde hafif malzemeden üretilmiş ve efsanevi Huracan'dan hafif. Aracın yapımında bolca alüminyum ve titanyumdan faydalanılmış. Geri kalan alanlar ise karbon fiber mimarisine sahip.

Kara roketinin, yılın son çeyreğinde sınırlı sayıda satışa sunulması bekleniyor.