Lamborghini'nin Ar-Ge direktörü Cenevre Otomobil Fuarı'nda yaptığı açıklamada elektrikli otomobillerle ilgili kararını açıklamazken sıkı performans kriterlerini karşılaması gerektiğini söyledi.

Bu yılki Cenevre Otomobil Fuarı'nda damga vuran araç tipi herkesin tahmin ettiği gibi elektrikli araçlardı. Bunların başında Jaguar'ın I-Pace gibi üretime hazır otomobilleri, Porsche'un Mission E Cross Turismo gibi yakın geleceği hedefleyen konsepti ve Rimac Concept Two, hepsi elektrikten başka bir şeyle çalışmıyor.

(Lamborghini Terzo Millennio konsepti, MIT ile ortaklaşa geliştirildi. Başka bir deyişle Lamborghini'nin elektrikli aracı tam olarak buna benzeyecek)

Lamborghini ise fuara Huracan Performante Spyder ve Urus modelleriyle katılıyor ve bu iki araç da artık eski moda olarak tanımlayabileceğimiz fosil yakıtlarla çalışıyor. Ancak şirketin araştırma ve geliştirme direktörü Maurizio Reggiani, tümüyle elektrikli geleceğe karar vermedi hele ki teknolojinin bazı önemli engelleri aştığı düşünülürse. Reggiani tarafından, CNET'in performansa dair değişen beklentileri ve 0-100 arasındaki sürenin sorgulanabilir bir değere nasıl dönüştüğü yönündeki sorusuna verilen cevapta, "Ölçtüğünüz parametreleri tanımlamak önemlidir" dedi.

Maurizio Reggiani, elektrik teknolojisinin süper spor bir araba için hazır olmadığını ise şu ifadelerle açıkladı: "Tamamen elektrikli bir Lamborghini, 300 kilometreden daha fazla hız yapabilmeli ve son hızda Nordschleife'de 3 atabilmelidir. Bunu yapabilecek bir teknolojiniz varsa, Lamborghini'ye hoş geldiniz. " Mevcut elektrikli araçlar hakkında da konuşan Reggini, bu araçların düşük hızda uzun bir mesafeyi gidebilecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

Sorun olarak görülen bu durumu aşmak için Lamborghini, Reggiani'nin mevcut lityum-iyon akülere göre depolama kapasitesini yüzde 50 artırmayı umut edeceği süper kapasitörler de dahil olmak üzere yeni enerji depolama teknolojileri geliştirmek için MIT gibi ortaklarla çalışıyor. Ayrıca Reggiani, ayrı bir ekibin gövde ve kompozit yapılarda enerji depolama olasılığını araştırdığını, yani aracın kendisinin de bir batarya olacağını ifade etti. Bunu bir rüya olarak nitelendiren ünlü mühendis, MIT'inin bu görev üzerinde çalıştığını ve bu sorunun çözülmesi halinde tamamen elektrikli bir Lamborghini'nin elde edilebileceğini söyledi. Lamborghini'nin elektrikli tasarımı 'rüya' olarak nitelendirilen şekilde yakın gelecekte piyasaya çıkarsa elektrikli otomobiller için devrim anlamına geleceğini söylemek hiç de kehanet olmaz diye düşünüyorum.