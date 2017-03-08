Süper Sport araçlar arasında en popülerlerden biri olan Lamborghini, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Nürnburgring pistini en hızlı şekilde tamamlayan yeni otomobili Huracan Performante’yi tanıttı.

Süper Sport kategorisinde bulunan birçok araçlardan bundan yıllar önce Lamborghini dediğimizde ilk aklımıza Murciélago ve Gallardo gelirdi. Ardından Aventador ve Sesto Elemento ile skalasını genişleten Lambo, son olarak da karşımıza Huracan’ı çıkarmıştı.

2014 yılında ilk defa karşımıza çıkan Huracan, Coupe olarak ortaya çıkmasının ardından Spyder modeliyle yenilenmişti. Şimdi ise Cenevre Otomobil Fuarı’nda LP 640-4 kodlu Huracan Performante’yu duyuran firma, aynı zamanda bu araç ile efsanevi yarış pisti olan Nürnburgring’de 6:52.01’lik derecesi ile pistin en hızlı tur atan otomobili de oldu.

Hem bu pist rekorunu eline geçirmesi hem de adından da anlaşılacağı gibi Süper Sport otomobiller arasında performansa oldukça odaklı bir model olacak olan Huracan Performante, 5.2 litrelik V10 motorunda 631 beygir güç ve 601 Nm tork üretebiliyor.

1.382kg ağırlığına rağmen Huracan’dan 40kg daha hafif olan Performante, 0’dan 100’e 2.9 saniyede, 200’e ise 8.9 saniye içerisinde çıkabiliyor. 325km hıza çıkabilen Huracan Performante, 274.390 Dolar başlangıç fiyatıyla da dikkat çekiyor.