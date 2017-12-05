İşte 650 Beygirlik Asfalt Ağlatan SUV: Lamborghini Urus!

Lamborghini Urus, 650 beygirlik güçlü motoru ve 200 bin dolarlık başlangıç fiyatı ile satışa çıktığı günden itibaren adından fazlası ile söz ettirecek.

Otomobil endüstrisinin ilgisi son dönemde SUV’lara ve kamyonetlere kaymış durumda. Hal böyle olunca da büyük şirketlerin bu alandan uzak kalması pek mümkün olmuyor. İşte karşınızda Lamborghini’nin yüksek performanslı ve bir o kadar da yüksek fiyatlı SUV modeli Urus 2019.

Urus, efsanevi spor otomobil üreticisinin SUV pazarına giriş kapısı konumunda. Genel tasarımını şirketin pahalı ve sevilen otomobilleri Gallardo ve Aventador’dan alan Urus, 4 kapılı tasarımı ve arka koltukları nedeni ile tasarımı biraz daha geliştirmiş gibi görünüyor.

Urus, 2. seviye bir sürüş destek asistanına sahip. Muhtemelen düşük ve orta seviye hızlarda direksiyon ve fren kontrollerini devralacak asistanın aracı kesinlikle otonom hale getirdiği söylenemez. Yine de Lamborghini’nin en iyi ‘otomatik’ sürüş yeteneklerine sahip.

Lamborghini’nin ilk SUV’u 650 beygir gücünde çift turbo şarjlı 4.0 litrelik bir V8 motora sahip. 0’dan 100’e 3.6 saniyede çıkabilen araç, saatte 305 kilometre maksimum hıza sahip. Urus, her ne kadar bir SUV olsa da sürüş modları sayesinde bir spor arabadan farksız.

Lamborghini Urus 2019 önümüzdeki ilkbaharda satışa sunulacak. Aracın Birleşik Devletler fiyatlarının 200 bin dolar (800 bin TL) olması bekleniyor. Aracın spesifikasyonlarına göre fiyatlar daha da artış gösterebilir. Fiyatına rağmen Urus’un iyi bir SUV olduğunu söylenebilir.