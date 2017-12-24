Lamborghini'yi Kovalamaktan Vazgeçmeyen Bisikletli Polis

Japonya'da bir bisikletli polis, kırmızı ışıkta geçen Lamborghini sahibi bir şahsı kovalamaktan vazgeçmedi. En sonunda da kendisine yüklü bir ceza verdi.

Japonya teknoloji ve bilimde gelişmişliği dışında, insanlarının da gelişmişliğiyle tanınan bir ülke. Geçtiğimiz günlerde Japonya'da çekilmiş bir video internetin gündemine düştü. Lamborghini Huracan model bir aracın kırmızı ışıkta geçmesinden sonrasını gösteren bu video, Japonya'daki trafik polislerinin işine ne kadar sadık olduğunu da gösteriyor.

Araç kırmızı ışığı geçtikten sonra bisikletli bir polis Lamborghini aracı kovalamaktan vazgeçmiyor. En sonunda ise araca yüklüce bir ceza kesen bisikletli polis ortamdan ayrılıyor. Bisikletli polisin işine olan bağlılığı beni çok etkiledi doğrusu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Bu olay ülkemizde yaşansa sizce nasıl bir manzarayla karşı karşıya kalırdık?