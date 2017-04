Bir müzede sergilenen 170 bin Dolarlık Lamborghini'nin müzeye gelen herkes tarafından çizilmesine izin verdiler.

Sanat müzeleri gerçekten çok çılgın şeyler sunabiliyor. Olaylara farklı bir pencereden bakmak isteyenler için güzel bir bakış açısı sunan sanat müzeleri, gidip görülmesi gereken yerlerden birisi.

Bu sanat müzeleri arasında yer alan Arhus Kunstmuseum isimli sanat müzesi, yaptığı etkinlikle bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Danimarka’da yer alan müze, yaklaşık 170 bin dolar(625 bin TL) değerinde olan Lamborghini Gallorda marka otomobili sergilemeye başladı. Müzeye gelen ziyaretçilere Lamborghini’yi istedikleri gibi çizebileceklerini belirten sanat müzesi, belirli bir süre sonra kullanıcıların arabayı çizmesini yasakladı ve bu şekilde sergilemeye başladı.

Norveçli sanatçı Dolk’un projesi olarak dikkat çeken aracın son halinin ilgi çekici olduğunu söyleyebilirim. “No Man is an Island”(Hiç kimse bir ada değildir) isimli serginin bir parçası olan Lamborghini, kusurlu şeylerin de muhteşem gözükebileceğini bizlere kanıtlamış oldu. Serginin küratörü, “Yaptığınız her şey, her hareket, toplumda bir iz bırakır. Hiçbirimiz dokunulmamış değiliz. Her küçük hareket, yaşadığınız toplumda etki bırakıyor” dedi. Dolk yaptığı açıklamada, sergi bittikten sonra arabayı boyayarak “mahvetmek” istemediğini belirtti.