İnternet ve ağ teknolojileri o kadar gelişti ki, ortaya bir sürü kavram çıktı. LAN, WLAN, VPN, WAN bunlardan en çok duyulanlar. Peki bunların ne gibi farklılıkları var? Bunlarla ilişkili başka kavramlar var mı?

Hangi bağlantıyı kullanırsanız kullanın, bu ister bir WiFi olsun ister ofis etherneti, bir ağın parçasısınız. Bu ağ router, hub, switch, repeater, nic gibi cihazlardan meydana geliyor. Bu cihazlar ihtiyaçlara göre çeşitli topolojiler şeklinde düzenleniyorlar.

LAN Nedir?

Genel olarak en çok bilinen ağ türüdür. “Local Area Network” kelimelerinin kısaltılmışıdır. Yerel bir ağı temsil eder. Örneğin bir bölgenin, bir apartmanın veya bir kafenin ağ türü LAN, yani yerel ağdır. Kullandığımız internet, kablo boyu uzadıkça yavaşlar. Bu nedenle bir LAN’a bağlanarak, hızımızı ve erişimimizi arttırırız.

WLAN Nedir?

LAN’ın bir parçası olan WLAN, bu ağdaki kablosuz bağlantıların oluşturduğu ağı temsil eder. WiFi ise bir WLAN oluşturmak için kullanılan teknolojidir. WiFi birkaç yüz metreye dek tekrarlanan sinyaller şeklindedir. Ancak WLAN, LAN gibi geniş aralıklarda tekrarlanabilir. WLAN’ı radyo alıcılarıyla oluşturulmuş bir ağ olarak düşünebilirsiniz.

PAN Nedir?

Yaklaşık yüz metreye kadar oluşturabileceğiniz kişisel ağdır. Kablosuz USB, bluetooth veya telefonunuzun paylaşıma açılmış interneti, bu ağ türüne örnektir.

CAN Nedir?

Bir üniversite veya şirketin kendi içinde oluşturduğu ağdır. Bir ana Firewall’ın arkasında birkaç LAN ve sınırı bir erişimle internet bağlantısına sahiptirler.

WAN Nedir?

WAN'ı (Wide Area Network) tüm küçük ağların toplandığı bir süper-ağ kümesi olarak düşünebiliriz. Evler, ofisler, şehirler, ülkeler buna örnektir. En güzel örnek internetin kendisidir. İnternet tüm dünyadan bilgisayarların birbirine bağlandığı geniş bir WAN’dır. 4G, LTE, fiber optik gibi teknolojiler bu ağı oluşturmak için kullanılır.

SAN Nedir?

Genelde veri depolama merkezlerini birbirine, fiber kabloyla bağlayarak oluşturulan ağdır.

VPN Nedir?

VPN, fiziksel olarak varolmayan sanal bir ağdır. Bilgisayarınız, bir başka bilgisayar üzerinden internete bağlanır ve sizin internette yaptığınız şeyler takip edilemez. Başka bir IP ile internete bağlanıyor olursunuz.