Land Rover’ın sağlamlığı ve modüler yapısı ile ön plana çıkan telefonu duyuruldu. Telefon, kendisini bir GPS cihazına çevirecek modülle birlikte geliyor.

Land Rover markasını, genel olarak ürettiği 4x4 özellikli sağlam arabalarla görüyoruz. Hem sağlam hem güçlü hem de konforlu olan Land Rover, adına yakışır bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Telefon aslında Land Rover tarafından değil, daha önce CAT ve JCB marka cihazları da üreten Bullitt isimli İngiliz telefon üreticisi tarafından üretiliyor. Daha önce ürettikleri telefonları göz önüne alırsak, sağlamlık konusunda çok sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum.

Land Rover ile Bullitt arasındaki ortaklık, 2016 yılının başlarında ilan edilmişti. Anlayacağınız yaklaşık 2 yıldan beri böyle bir cihazın çıkmasını bekliyorduk. Bullitt, bunca yıldan beri ne yapıyor diyorduk ki, Land Rover telefonu sonunda duyuruldu. Telefonun çok önemli bir özelliği var. Tıpkı Moto Mods’da olduğu gibi modüler bir telefon olan Land Rover, opsiyonel olarak satın alabileceğiniz bazı modüllerle telefona yeni özellikler ekliyor.

Land Rover telefonu, ilk başta Adventure Pack isimli, kendi bataryasıyla gelen çok daha güçlü bir GPS modülü ile çıkacak. Bu modülü telefonunuza taktığınızda, ViewRanger’ın harita uygulamasıyla en uzun yolculuklara çıkmanızı sağlayacak. GPS modülü, yerel coğrafi özellikleri daha doğru tanımlayabilmesi için Skyline artırılmış gerçeklik özelliğini de sunuyor.

Bullitt veya Land Rover tarafından henüz net bir açıklama yok, ancak yakında yeni modüller duyurulacak gibi görünüyor. Modüler telefonların en büyük avantajı, kişinin kendi isteğine göre telefonuna yeni özellikler eklemesini sağlaması oluyor. Sağlamlığı ile ön plana çıkan telefonda normal olarak IP68 su geçirmezlik sertifikası bulunuyor. Bullitt, sıcak sular, büyük basınçlar ve hatta tuzlu suda bile çalışacağını söylüyor. Telefonun bunun dışında ana özellikleri açıklanmadı. Muhtemelen MWC 2018’de daha çok bilgi açıklanacaktır. Peki, sizler Land Rover’ın telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.