Farklı Özellikteki Şarj Cihazı ile Dizüstü Bilgisayar Şarj Etmek Güvenli mi?

Laptop adaptörünün bozulması birçok kişi için büyük bir sorun olmuştur. Peki yeni bir adaptör alırken nelere dikkat etmek gerekir? Hangi değerler uyumlu olmalıdır?

Dizüstü bilgisayar adaptörünün bir şekilde bozulması herkesin başına gelmiştir. Böyle durumlar çok sinir bozucu ve insan sabrını zorlayıcı olsa da, yeni bir adaptör alırken ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Çünkü günün sonunda, eski bataryanız ile laptop cihazınıza da cenaze töreni düzenlemek zorunda kalabilirsiniz. Uzun lafın kısası: Her bilgisayara her şarj aleti uymaz!

Her adaptörde bir AC girişi ve bir DC çıkışı vardır. Bu durum alınan alternatif akımın, doğrusal akıma çevrilmesini sağlar. Eğer üzerinde hiç bilgi yok veya az miktarda bilgi varsa, seçerken daha da dikkatli olmalıyız. İlkin konektör ucunun bilgisayar girişine tamamen uygun bir boyutta olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Eski adaptörünüzü veya dizüstü bilgisayarınızın kendisini götürerek denerseniz daha iyi bir sonuç alacaksınız. Sonrasında amperaj ve voltaj değerlerine dikkat etmeli. Genellikle dizüstü bilgisayarın arkasında bu değerleri bulabilirsiniz. Bazı durumlarda yalnızca voltajlar aynı olunca belli bir uyum yakalanabiliyor. Ancak bu tavsiye edilmeyen bir durum. Volt ve amper değerlerinin birebir aynı olduğu, konektör ucunun uyumlu olduğu bir adaptör, işinizi görecektir.

Özletlersek;